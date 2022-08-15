15 Ağustos 1983: Zincirbozan Mağdurlarının Darbecileri Dünyaya Şikayet Etmeleri

12 Eylül 1980’de yönetime bir darbeyle el koyan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, parlamentoyu feshetmiş ve mevcut siyasetçilere de siyaset yasağı getirmişti.





Konsey, Büyük Türkiye Partisi’ni, 79 sayılı kararı ile 1 Haziran 1983 günü kapattı. Adalet Partisi eski Genel Başkanı Süleyman Demirel başta olmak üzere 16 siyasetçiyi Zincirbozan askeri kampına gönderdiler.

12 Eylül 1980 Darbesi’nin ardından tam üç yıl sonra bir grup siyasetçinin Çanakkale’de Zincirbozan isimli askeri kampta dört ay zorunlu ikamete tabi tutulmuşlardı.

15 Ağustos tarihli London Times, Zincirbozan olayını ele alır. Haberde “Türkiye’de bu sonbaharda yapılacak genel seçimler, soldan ve sağdan 16 eski siyasal liderin birlikte hazırladıkları bir memorandumda aldatmaca olarak yerildi. Memorandumun bir kopyası, bir Türk tecrit kampından gizlice kaçırılarak Times’a ulaştı.” denilmekteydi.





London Times’de yayınlanan memorandum ve haber Kenan Evren ve arkadaşlarını fazlasıyla rahatsız eder. Olaya tepki vermekte gecikmezler ve işe kendi komutanlarından başlarlar. Önce Zincirbozan ile ilgili Amiral, daha sonra Zincirbozan Müfreze Komutanı Binbaşı görevden alınır, yerine yenileri atanır. Zincirbozan mahpuslarına yapılan bazı uygulamalar ise hiç unutulmayacak şekilde hafızalarda ve vicdanlarda yer eder.





Bunların başında bir dönem cumhurbaşkanlığına vekâlet etmiş,75 yaşındaki Dışişleri eski Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in eşine yapılan muamele gelir. Eşini ziyarete gelen Çağlayangil’in eşinin çantasının aranması mahpuslarca hayret ve şaşkınlıkla karşılanır. Yapılan arama rencide edici, mağdurların ifadesiyle ‘tahammülü güç bir olay’ olarak nitelenir.” (Çağlayangil,1990:257)

Ulaştırma ve Milli Savunma eski Bakanı AP’li Saadettin Bilgiç ise sağlık sorunları ile Zincirbozan’ın duvarları arasında sıkıştırılmıştır.



15 Ağustos 1971: Türkiye'de Şubat 1971'de üretimine başlanan "Renault 12" marka otomobiller satışa sunuldu.



