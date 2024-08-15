15 Ağustos 1526: Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendi'nin vefatı (Mutasavvıf)

Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendi, XV. yüzyılın ilk yarısında Karaman’da dünyaya gelmiştir. İlim ve tasavvuf âleminde daha ziyade Cemâl Halîfe unvanıyla şöhret bulmuş, kimi kaynaklarda aynı isimle tanınan tekke şairi Şeyh Cemâl-i Halvetî ile karıştırılmıştır.



İlk eğitimini Aksaray ve Konya’da tamamladıktan sonra Buhara’da Muhammed Kerrârî’den, İstanbul’da Kadızâde Molla Kâsım’dan ilim; Şeyh Hamdullâh’tan hat tahsil etmiştir. 1470’li yıllarda Sahn-ı Semân Medresesi’ne müderris olarak atanan hocası Mollâ Muslihuddîn Kastalânî’nin hizmetinde bulunup İstanbul’da ikâmet etmeye başlamıştır. Hattı güzel olduğu için Fâtih Sultân Mehmed’in emriyle İbnü’l-Hâcib’e ait El-Kâfiye Fi’n-Nahv adlı eseri istinsah etmiş, bu vesileyle kazandığı parayla Hac vazifesini yerine getirmiştir.







Taşköprülüzâde’nin aktardığına göre bu sıralarda hocası Muslihuddîn Kastalânî’de gördüğü bir hâl sebebiyle ilim yolundan ayrılıp tasavvufa yönelmiştir.



Cemâleddîn İshâk Efendi’nin tasavvufa yönelme sebebinden söz edilen, aynı zamanda Şeyh Cemâl-i Halvetî ile de karıştırıldığı hikâye şöyledir: Cemâleddîn Efendi hac yolculuğu sırasında Kâtib Ergûn hattıyla yazılmış bir mushafı arkadaşından alıp o sırada İstanbul kadısı olan hocası Muslihuddîn Kastalanî’ye getirmiş.



Hocası altı bin dirhemlik fiyatı çok bulup almamış, ancak daha sonra bir ata on bin dirhem vermiş. Cemâleddîn Efendi şahit olduğu bu hadise üzerine aynı hâle düşerim korkusuyla tahsili bırakıp tasavvufa yönelmiş ve Konya’ya giderek Halvetî şeyhi Habîb-i Karamanî’ye intisap etmiştir.



Konya’da ağır bir riyâzet dönemi geçirip seyr ü sülûkunu tamamlayan Cemâleddîn Efendi, bir müddet Konya ve Karaman civarında irşat faaliyetinde bulunmuş, tekrar İstanbul’a dönmüştür. 1517 yılında akrabası Pirî Mehmed Paşa’nın önce İstanbul Zeyrek’te yaptırdığı tekkeye yerleşmiş, daha sonra Sütlüce’deki tekkeye geçmiştir. Yaklaşık on yıl tasavvufî irşatta bulunup Şeyh İcâdî, oğlu Mehmed Emîn Efendi, Ezelîzâde Abdurrahman Efendi, Abdülkerîm Efendi, Hayreddîn Hızır Amasî, meşhur hattat Ahmed Şemseddîn Karahisarî gibi halîfeler yetiştirmiştir.







Cemâleddîn Efendi, rivâyetlere göre heyecanlı, vecd sahibi, mutevazı ve takva sahibi bir insandır. Kendisiyle görüşen Taşköpürülüzâde, şeyhin vaaz u nasihat esnasında vecde gelip ağladığını, çığlık attığını, hatta bazen kendini minberden aşağı attığını aktarmıştır. 1526 yılında vefat eden Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendi Sütlüce’deki tekkenin haziresine defnedilmiştir.