149 kişi ölmüştü! Paşaver saldırısı 4 yıl sonra araştırılacak
Pakistan'da, dört yıl önce askeri okul aracına düzenlenen ve 149 kişinin ölümüne yol açan, saldırının yeniden araştırılmasına karar verildi.05 Ekim 2018 Cuma 16:41
Pakistan Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında çoğunluğu askeri okul öğrencisi 149 kişinin hayatını kaybettiği saldırının araştırılması amacıyla soruşturma komisyonu kurulmasına karar verdi.
Ülkenin kuzeyinde bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki okula 7 Pakistan Talibanı mensubunca düzenlenen saldırıda 134'ü askeri okul öğrencisi ve öğretmeni 149 kişinin ölümüyle ilgili Anayasa Mahkemesi, 4 yıl sonra soruşturma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.
Komisyonun 6 hafta içinde raporunu sunacağı bildirildi.
Askeri okul olduğu için sivil mahkemelerce soruşturulaşa vemayan saldırı nedeniyle şehit aileleri 4 yıldır kampanyalar düzenliyordu.
Komisyon üyeleri, askeri yetkililer ve kurbanların aileleriyle de görüşecek.
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