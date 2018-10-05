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149 kişi ölmüştü! Paşaver saldırısı 4 yıl sonra araştırılacak

Pakistan'da, dört yıl önce askeri okul aracına düzenlenen ve 149 kişinin ölümüne yol açan, saldırının yeniden araştırılmasına karar verildi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:41
149 kişi ölmüştü! Paşaver saldırısı 4 yıl sonra araştırılacak

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında çoğunluğu askeri okul öğrencisi 149 kişinin hayatını kaybettiği saldırının araştırılması amacıyla soruşturma komisyonu kurulmasına karar verdi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki okula 7 Pakistan Talibanı mensubunca düzenlenen saldırıda 134'ü askeri okul öğrencisi ve öğretmeni 149 kişinin ölümüyle ilgili Anayasa Mahkemesi, 4 yıl sonra soruşturma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

Komisyonun 6 hafta içinde raporunu sunacağı bildirildi.

Askeri okul olduğu için sivil mahkemelerce soruşturulaşa vemayan saldırı nedeniyle şehit aileleri 4 yıldır kampanyalar düzenliyordu.

Komisyon üyeleri, askeri yetkililer ve kurbanların aileleriyle de görüşecek.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:41
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