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"145 ülkede milletimizin adını ve bayrağını temsil ediyoruz"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:- "Dünyanın 145 ülkesinde faaliyet yürüten bir teşkilat olarak milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz"- "Bizim yurt içine yaptığımız yardımlar, yurt dışına yaptığımız yardımlardan yüksek"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:03
"145 ülkede milletimizin adını ve bayrağını temsil ediyoruz"

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Dünyanın 145 ülkesinde faaliyet yürüten bir teşkilat olarak milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz." dedi.

Polat, TDV Genel Müdürlüğünde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve muhabirlerle bir araya geldiği iftar programında, 1975'te kurulan Vakfın 1001 şubesiyle 145 ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti.

Vakıf tarafından KKTC'de inşa edilen Hala Sultan Camisi'nin resmi açılışının gelecek günlerde yapılacağını dile getiren Polat, Osmanlı'nın fethettiği bölgelerde inşa ettiği eserler gibi Türkiye tarafından bugün yapılan camilerin de gelecek nesiller için gurur kaynağı olacağını söyledi.

Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kuran Olsun Projesi"ne hayırseverlerce bir milyon 300 bin bağış yapıldığını belirtti.

Vakıf tarafından vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için internet sitesi kurulduğunu anımsatan Polat, Katılım Bankaları Birliğinin rakamlarına göre Türkiye'nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu aktardı.

- "Türkiye ve yurt dışında aynı faaliyetleri yapıyoruz"

Polat, zekatın sağlıklı ve organizeli bir şekilde toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığında çok ciddi bir potansiyel çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz, sanki yurt dışına sürekli yardım yapıyormuşuz gibi bir algı var. Rakamsal olarak yaptığımız sunumlarda özellikle gösteriyoruz. Bizim yurt içine yaptığımız yardımlar, yurt dışına yaptığımız yardımlardan yüksek, her zaman fazla ama neden hep yurt dışı çıkıyor? Çünkü yurt dışındaki durum gerçekten iç acısı. İnsanlara bunları hem içinde bulunduğu nimeti hem de mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarının boyutunu anlatmak adına bunları gösteriyoruz. Yoksa biz aynı faaliyetleri Türkiye'de de yapıyoruz."

Yemen, Arakan ve Gazze'ye yönelik devam eden yardım kampanyalarına da değinen Polat, "Dünyanın 145 ülkesinde faaliyet yürüten bir teşkilat olarak milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz, insanlara gösteriyoruz. Ramazan temamız 'Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin'. Hakikaten beklenen bir millet olduğumuzu oralarda yaptığımız çalışmalarda defalarca şahit oluyoruz. Hasret, sevinç ve coşkuyla karşılıyorlar." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:03
  1. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat

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