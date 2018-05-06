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145 hafız ışığa kavuştu

İHH İnsani Yardım Vakfı, ışık olmadığı için akşam ateş yakarak hafızlık derslerine çalışmak zorunda kalan aralarında yetimlerin de bulunduğu 145 hafızlık öğrencisini ışığa kavuşturdu.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:18
145 hafız ışığa kavuştu

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumların ihtiyaçlarını karşılamaya, hayırseverlerin desteklerini onlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Sudan’ın Nyala şehrinde anlamlı bir projeye imza atarak ışık olmadığı için akşam ateş yakarak hafızlık yapan çoğunluğu yetim 145 öğrenciye ışık oldu.

Aydınlatma Projesi, hafızlık ve İslami ilimler eğitiminin verildiği Al Haramein Kur’an Kursu’nda gerçekleştirildi. İHH ekipleri, Ocak 2018’de bölgede Kur’an-ı Kerim hediye ederken durumu fark etti ve bu eksiği gidermek için bir çalışma başlattı. Bir gönüllünün Merhume Ayşe Polat ismiyle üstlendiği proje, kısa sürede hayata geçirildi ve öğrenciler ışığa kavuşturuldu. 

Güneş enerjisiyle aydınlatma

İHH, hayata geçirilen projede bölgenin şartlarını göz önünde bulundurdu. Dışarıda çalışmaya alışkın olan çocuklar için dev aydınlatma panelleri kuran İHH, enerji kaynağı olarak da güneş enerjisini kullandı. Çalışmanın ekolojik olmasına da önem verdiklerini söyleyen İHH Doğu Afrika Masası’ndan Faruk Erkılıç, “Bölgede uzun yıllardır çalışma yapıyoruz. Aydınlatma Projesi olarak ışıklandırdığımız Kur’an Kursu ilk adımımız oldu. Bu çalışmayı artık yetimhanelere, hastanelere, okullara ve sokaklara yaymayı düşünüyoruz” dedi.

Hafızlık süresi kısalacak

Proje öncesinde öğrenciler, ışık olmadığı için ateşi sabah namazından önce yakıyorlardı. Luh adı verilen tahtalara yazılı ayetleri okuyabilmek için ateşe yakın oturmak zorunda kalan öğrencilerin sağlıkları, ateş dumanından olumsuz etkileniyordu. Işık olmadığı için yıllardır ateş yakarak derslerini sürdürmeye çalışan öğrenciler, bundan sonra çok daha rahat bir şekilde eğitimlerine devam edecekler. Eğitim standardının yükseldiği mekanda öğrenciler, hafızlıklarını daha kısa sürede tamamlayabilecekler. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 14:18
  1. Aydın
  2. İHH İnsani Yardım Vakfı

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