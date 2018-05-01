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143 darbe davası Temmuz'da sonlanacak

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davaların iki yılın sonunda, yani temmuz ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

01 Mayıs 2018 Salı 08:23
143 darbe davası Temmuz'da sonlanacak

Hükûmetin darbe davalarının kısa zaman içerisinde sonuçlanması için hazırladığı hukuki altyapı sonuç vermeye başladı. 15 Temmuz’un ardından yürütülen soruşturmalar sonunda 285 darbe davası açıldı. Açılan davalardan bugüne kadar 142’si sonuçlandı. Türkiye geneli devam eden 143 darbe girişimi davasının adli tatil (20 Temmuz) başlamadan bitirilmesi planlanıyor. Daha sonra darbe girişimi davalarını tamamlayan Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan ve üyelerinin Yargıtay’a üye seçilme talepleri değerlendirilecek. 24 Aralık’ta yayımlanan KHK ile 6 ay içerisinde Yargıtay’a 100 Danıştay’a 16 yeni üye atanmasına karar verilmişti. Ancak bu süre Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçim tarihi olan 24 Haziran’da doluyor. Hakimler ve Kurulu’nun (HSK) yüksek yargıya üye seçiminin 24 Haziran’dan önce yapacağı ifade ediliyor. Yapılan yargılamalarda bugüne kadar birçok önemli dava sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın alıkonulması, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ulus’taki Türk Telekom binasının işgal edilmesi, Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT yerleşkesi, dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan emekli Orgeneral Kâmil Başoğlu’nun kaçırılması gibi davalar karara bağlandı. Genelkurmay Çatı Davası’nda da sona gelindi. Akıncı davasında ise sanık savunmalarının kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:23
  1. darbe davası

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