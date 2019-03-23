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142 aday yolda ter döktü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilen yetkililerin nezdinde 142 sürücü adayı sınavda heyecanlı anlar yaşadı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:45
142 aday yolda ter döktü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilen yetkililerin nezdinde 142 sürücü adayı sınavda heyecanlı anlar yaşadı.


Bandırma Halk Eğitim Merkezi’nde E-Sınav’a girip başarılı olan adayların katıldığı direksiyon sınavı, Bandırma NATO yolunda gerçekleşti. Bandırma NATO yolu, Levent Mahallesi güzergahında gerçekleşen direksiyon sınavına 142 sürücü adayı ter döktü. Direksiyon sınavında 12 komisyon ve Emniyet Müdürlüğünden ekip eşlik etti. Sürücü adayları çevre yolu üzerinde trafik güvenliğin alınmasında sonra başlayan maratonda yarım saat komisyon önünde ter döktü. Adayların, kırmızı ışıkta geçmeme, sinyal verme, şerit izleme, yokuş yukarı araç kaldırma, geri park, iki duba arası araç park etmegibi konularda sınava tabi tutuldu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:45
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