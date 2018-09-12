140 sanatçıdan ortak tepki: Eurovision yarışması, İsrail'de yapılmasın!

Geçen yıl mayıs ayı, Portekiz'in lizbon kentinde yapılan 63. Eurovision şarkı yarışması'nı İsrail'i temsilen Netta Barzilay kazandı. Böylece bir sonraki sene yarışmayı İsrail'e taşıdı. Ancak İsrail'in evsahipliğine itiraz var. İngiliz The Guardian gazetesinde 140 sanatçının mektubu yayınlandı. Mektupta, "bizler Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision şarkı yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli." denildi.

"İNSAN HAKLARI SİCİLİ DAHA İYİ OLAN BİR ÜLKEDE YAPILMALI"

Mektuba imza atanlar, Avrupa Yayın Birliği’nin, yarışmanın Kudüs'ten başka bir İsrail kentinde yapılması çağrısını da yetersiz buldu. İsrail'in ev sahipliğinin iptal edilmesini istediler. "Yarışma insan hakları sicili daha iyi olan başka bir ülkeye taşınmalı." dediler. Mektuba imza atan sanatçılar arasında müzisyen Roger Waters, yönetmen Ken Loach, yazar Yann Martel'in yanı sıra 6 İsrailli isim de var. Geçen yıldan bu yana, İsrail ordusunun açtığı ateşte çok sayıda Filistinli sivil hayatını kaybetti.