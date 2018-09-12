0553 313 94 23

140 sanatçıdan ortak tepki: Eurovision yarışması, İsrail'de yapılmasın!

Dünya çapında 140 sanatçı, Eurovision şarkı yarışmasını, bu yıl İsrail'de yapılacak olması sebebiyle boykot etti. Sanatçılar The Guardian Gazetesi’nde yayınladıkları bir mektupla, İsrail'in ev sahipliğinin iptal edilmesi istedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:07

Geçen yıl mayıs ayı, Portekiz'in lizbon kentinde yapılan 63. Eurovision şarkı yarışması'nı İsrail'i temsilen Netta Barzilay kazandı. Böylece bir sonraki sene yarışmayı İsrail'e taşıdı. Ancak İsrail'in evsahipliğine itiraz var. İngiliz The Guardian gazetesinde 140 sanatçının mektubu yayınlandı. Mektupta, "bizler Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision şarkı yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli." denildi.

"İNSAN HAKLARI SİCİLİ DAHA İYİ OLAN BİR ÜLKEDE YAPILMALI"

Mektuba imza atanlar, Avrupa Yayın Birliği’nin, yarışmanın Kudüs'ten başka bir İsrail kentinde yapılması çağrısını da yetersiz buldu. İsrail'in ev sahipliğinin iptal edilmesini istediler. "Yarışma insan hakları sicili daha iyi olan başka bir ülkeye taşınmalı." dediler. Mektuba imza atan sanatçılar arasında müzisyen Roger Waters, yönetmen Ken Loach, yazar Yann Martel'in yanı sıra 6 İsrailli isim de var. Geçen yıldan bu yana, İsrail ordusunun açtığı ateşte çok sayıda Filistinli sivil hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:07
  1. Eurovision Şarkı Yarışması
  2. Şarkı yarışmaıs
  3. İsrail tepkisi
  4. Sanatçılardan İsrail tepkisi
  5. ortak açıklama
  6. The Guardian
  7. Orak mektup
  8. Terör Devleti İsrail
  9. Siyonist İsrail
  10. Bebek katili israil

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN45 dk önce
    O YARIŞMA İSRAİLİN VERDİGİ PARAYLA FİNANSE EDİLİYOR :) HANGİ AKLA HİZMET ORADA YAPMAYACAKLARKİ :) BUNA CESARET EDEMEZLER.AYRICA BİZİM İSRAİLLEDE HEM TİCARİ HEM ASKERİ İŞBİRLİGİMİZ HER SENE DAHADA ARTIYOR.ÖNCE BİZ KENDİMİZ BAGI KESMELİYİZ.BOŞ BOŞ KONUŞMAYA GEREK YOK.TİCARİ HACMİMİZ EN YÜKSEK SEVİYEDE ŞUAN İSRAİLLE..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Adalet Bakanı Gül'den MİT operasyonuyla ilgili flaş açıklama!
  1. Adalet Bakanı Gül'den MİT..
  2. Binali Yıldırım, AK Parti heyetini..
  3. Hayatı zehreden büyük azaba son
  4. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
  5. Diyanet'ten 'Halep'te İnsanlık..
  6. Çaldıkları milyon dolarlık sefer..
  7. Antalya'da trafik kazasındaki..
  8. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
  9. Bayraktar: TEKNOFEST tüm dünyada yankı..
  10. Babasını 50 bıçak darbesiyle katleden..
  11. Türkiye'den istediğini alamayan ABD..
  12. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
  13. Türkiye'den AGİT'e terör resti!..
  14. AB Komisyonu Başkanı Juncker'den dolar..
  15. Anne jimnastiği onu ilerde sporcu..
  16. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
  17. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
  18. Yuto Nagatomo neye uğradığını şaşırdı!
  19. Manisaspor'a FIFA şaşkınlığı!
  20. Kilis'te zırhlı araç kaza yaptı!..
AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

Günün Karikatürü

12 Eylül 2018
Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak