140 bin TL'ye dubleks
Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesinde yayınlanan bir ilan, görenleri şaşırttı..
İzmir 11. İcra Dairesi'de açık artırmaya çıkartılan taşınmazın, İzmir İl, Buca İlçe, Kocatepe Mahallesi, 6050 Ada, 15 Parsel, Zeminbatarkat, 1 Nolu Dubleks Mesken nitelikli, Bağımsız Bölüm, Kocatepe Mah. 363 Sok. No:77 D:1 Dubleks Mesken Buca / İZMİR adresinde bulunduğu belirtilirken, fiyatın 140 bin TL olması dikkat çekti..
Satışın 4 Şubat 2021 günü yapılacağı öğrenildi.
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