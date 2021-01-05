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Konut Projeleri 140 bin TL'ye dubleks
Konut Projeleri

140 bin TL'ye dubleks

Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesinde yayınlanan bir ilan, görenleri şaşırttı..

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:07:00 -
140 bin TL'ye dubleks

İzmir 11. İcra Dairesi'de açık artırmaya çıkartılan taşınmazın, İzmir İl, Buca İlçe, Kocatepe Mahallesi, 6050 Ada, 15 Parsel, Zeminbatarkat, 1 Nolu Dubleks Mesken nitelikli, Bağımsız Bölüm, Kocatepe Mah. 363 Sok. No:77 D:1 Dubleks Mesken Buca / İZMİR adresinde bulunduğu belirtilirken, fiyatın 140 bin TL olması dikkat çekti..

Satışın 4 Şubat 2021 günü yapılacağı öğrenildi.

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