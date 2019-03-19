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14 yıllık eşini boğarak öldürdü

Gaziantep’te psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 14 yıllık karısını boğarak öldürdü.

19 Mart 2019 Salı 14:05
14 yıllık eşini boğarak öldürdü

Gaziantep’te psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 14 yıllık karısını boğarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Hisarcıklıoğlu Mahallesi Karaboğa Sokak’taki evde meydana geldi. Uzun süredir işsiz olan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 50 yaşındaki Ahmet K., 1 çocuk annesi eşi Saadet K. (41) ile tartıştı. Yeni aldıkları ev sebebiyle tartıştıkları iddia edilen çift, 17 yaşındaki engelli çocuklarının önünde kavga etmeye başladı. Ahmet K. bir süre sonra karısını boğdu.



“Saadet yerden kalkmıyor”


Paniğe kapılarak ağabeyini arayan Ahmet K., "Abi Saadet yerden kalkmıyor" dedi. Olay yerine gelen ağabey, yengesi Saadet K.’yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.



Teslim oldu


Eşini öldüren Ahmet K. polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Talihsiz kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilirken, Ahmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki engelli çocuk ise devlet korumasına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:05
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