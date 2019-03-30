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14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin acı ölümü

Antalya’da, sınıfta teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi morgdan alındı.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:19
14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin acı ölümü

Antalya’da, sınıfta teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi morgdan alındı. Torunuyla aynı adı taşıyan babaanne Aynur Ayan, ’Yavrum gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün öğle saatlerinde teneffüste sınıfta aniden fenalaştı. Öğretmenlerin haber vermesiyle okula sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi sınıfta yapılan Ayan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


14 yaşındaki Aynur Ayan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ayan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayan’ın cenazesini aynı ismi taşıdığı babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Torununun tabutuna bakan babaanne Ayan, "Yavrum gitti, güzel kızım benim, kuzum gitti" diyerek gözyaşı döktü. Aynur Ayan’ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:19
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