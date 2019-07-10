14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı şantaja 4 tutuklama

Bartın’da 14 yaşındaki küçük kızlarını kullanarak ağına düşürdükleri vatandaşlardan şantaj yoluyla para toplamak suçundan gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün, Bartın’da anne, baba, teyze ve amcanın yer aldığı şantaj olayında 14 yaşındaki küçük kız kullanılarak ağa düşürülen vatandaşlardan milyonlarca para toplayan şebeke çökertildi. Z.A. isimli şahıs Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak kendisine şantaj yapan sosyal medya aracılığı ile tanıştığı ismini Sevgi Çağlar olarak bildiği kişiye 1 yıldır belirli aralıklarla 1 milyon 287 bin 642 TL para yolladığını ifade ederek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından çalışmalara başlayan Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sevgi Çağlar ismi ile sosyal medya hesabı açanın M.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsı gözaltına alan ekipler, yapılan sorguda büyük oyunu ortaya çıkarttı. M.Ö.’nün maddi durumu iyi insanları belirleyerek 14 yaşındaki kızını sosyal medya aracılığı ile görüştürdüğü, fotoğraf ve görüntü elde ettiği kişilerden de, durumu sonradan öğrenmiş gibi yaparak, "Seni yakaladım. Mahkemeye vereceğim" diyerek şantaj yoluyla para topladığı belirlendi. M.Ö.’nün ayrıca şantaja boyun eğmeyenleri de, "Yaşı küçük çocuğuma internet üzerinden cinsel taciz yapıldı" diye şikayet ettiği tespit edildi. Emniyet ayrıca kontrol ettiği para trafiğinde şantaj şebekesinde M.Ö.’nün kocası, erkek kardeşi, görümcesi ve kayın biraderinin de olduğunu belirledi.

Emniyet müştekiler tarafından yatırılan paraların bankadan M.Ö. ve kocası S.Ö. tarafından çekildiğine ait görüntülere de ulaşıldı. Şüphelilerin aynı yöntem ile Mersin’de de bir vatandaştan 518 bin TL aldığını tespit eden Asayiş Şube ekipleri Ankara, Kayseri, ve Elazığ’da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon neticesinde M.Ö., S.Ö., D.E., E.D., F.S., F.S., C.Ç., Y.E. ve M.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda hesap cüzdanı, müştekilere ait olduğu düşünülen 79 bin TL para, bilgisayarlar, flash bellek ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., Y.E., D.E. ve F.S çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ö. ile C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.