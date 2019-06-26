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14 yaşındaki kızlara alkol ve uyuşturucu hap içirip cinsel istismara tutuklama

Samsun’da 19 yaşındaki 2 arkadaş araçlarına alıp bir süre gezdikten sonra bağ evine götürdükleri 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu etkisi olan ilaç içirip cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:03
14 yaşındaki kızlara alkol ve uyuşturucu hap içirip cinsel istismara tutuklama

Samsun’da 19 yaşındaki 2 arkadaş araçlarına alıp bir süre gezdikten sonra bağ evine götürdükleri 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu etkisi olan ilaç içirip cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, E.T. (19) ve M.U.(19) adlı 2 arkadaş otomobille geçerlerken araçlarına 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu alarak bir süre gezdikten sonra onlarla bir bağ evine gitti. Burada kız çocukları ile birlikte alkol ve uyuşturucu özelliği bulunan ilaç içen gençler geceyi de kızlarla birlikte geçirdi. E.T. ve M.U. kızlara cinsel istismar suçundan şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.T. ve M.U., kızlar ile otomobil ile gezdikten sonra gittikleri evde alkol ve uyuşturucu özelliği bulunan ilaç içtiklerini, kızlardan birinin kusarak rahatsızlık geçirdiğini, geceyi onlarla geçirdiklerini itiraf etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.T. ve M.U., "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 20:03
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