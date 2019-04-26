14 yaşındaki kızı takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir şahıs 14 yaşındaki bir kızı takip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre evine giden 14 yaşındaki N.İ. isimli kız, bir kişinin kendisini takip ettiğini düşünüp korkarak çığlık attı. Mahalle sakinleri genç kızın çığlıkları üzerine sokağa inince durumu öğrenip polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı takip ettiği iddiası ile 26 yaşındaki S.S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Genç söz konusu şüphelinin kendisini 4 gündür takip ettiğini belirtip şikayetçi olurken, S.S. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. S.S. alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.