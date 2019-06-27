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14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü drift atmaya çalıştı, faciadan dönüldü

Diyarbakır’da babasının arabasını alarak aşırı hız yapan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, drift atmak isterken faciadan dönüldü.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:24
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü drift atmaya çalıştı, faciadan dönüldü

Diyarbakır’da babasının arabasını alarak aşırı hız yapan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, drift atmak isterken faciadan dönüldü. Feci kazada araçta bulunan dört kişinin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.



Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 583. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 48 BN 834 plakalı otomobili evin önünde park eden baba, 14 yaşındaki oğlu A.C.’ye anahtarı eve bırakmasını istedi. A.C. arkadaşlarıyla birlikte arabanın anahtarını eve bırakmak yerine otomobilletur atmaya başladı. 14 yaşında ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen A.C. 3 arkadaşıyla birlikte hız limitini aşarak drift atmak istedi. El freni çekerek yan yola girmek isteyen A.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Olay esnasında otomobilde bulunan 3 kişi kaçarken sürücü A.C. otomobilin başında bekledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinde çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 00:24
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