14 yaşındaki çocuk sürücü ölümden döndü Antalya’nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarptı.Kazada, zeytin ağaçları sayesinde hızı kesilen otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Araç sahibineküçük yaştaki çocuğa araç vermek ve kullandırmak suçundan 2018 Tl para cezası uyguladı.

Kaza dün akşam saatlerinde Sarılar mahallesindemeydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarılar istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki M.A.’nın (14)kullandığı 07 HPB 34 plakalı otomobil, yolun solundaki kaldırıma çarptıktan sonra aşırı hızsebebiyle yoldan çıktı. Araç, sol taraftaki kaldırımı geçerek zeytin ağaçlarını söküp çam ağacına çarparak durması sonucunda meydana geldi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan 14 yaşındaki araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, küçük yaştaki çocuğa araç vermek ve kullandırmak suçundan araç sahibine 2018 TL para cezası uyguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.