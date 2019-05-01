14 yaşındaki çocuk sürücü ölümden döndü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarptı.01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:45
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarptı.Kazada, zeytin ağaçları sayesinde hızı kesilen otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Araç sahibineküçük yaştaki çocuğa araç vermek ve kullandırmak suçundan 2018 Tl para cezası uyguladı.
Kaza dün akşam saatlerinde Sarılar mahallesindemeydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarılar istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki M.A.’nın (14)kullandığı 07 HPB 34 plakalı otomobil, yolun solundaki kaldırıma çarptıktan sonra aşırı hızsebebiyle yoldan çıktı. Araç, sol taraftaki kaldırımı geçerek zeytin ağaçlarını söküp çam ağacına çarparak durması sonucunda meydana geldi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan 14 yaşındaki araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, küçük yaştaki çocuğa araç vermek ve kullandırmak suçundan araç sahibine 2018 TL para cezası uyguladı.
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