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14 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:44
14 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 14 yaşındaki çocuğu tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan anne ağır yaralandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki V.Y, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Tarhan Sokak'taki evlerinde, oynadığı av tüfeğinin aniden ateş alması sonucu annesi A.Y'yi vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne A.Y'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

V.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:44
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