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14 yaşındaki çocuğun annesiyle ilgili verdiği ifade kan dondurdu

Afyonkarahisar'da eski kocasını öldürüp cesedini tandırda yakan katil zanlısı kadının 14 yaşındaki kızı,babasının annesi tarafından öldürdüğünü söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 21:57
14 yaşındaki çocuğun annesiyle ilgili verdiği ifade kan dondurdu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişinin katil zanlısı olarak eski eşi gözaltına alındı. Sultandağı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Bbabasını annesinin öldürdüğünü söyledi

Gazi Akbıyık'ın bulunması için çalışmalar sürerken, bugün küçük kızı A.A. (14) emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine ilçe emniyet amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri ailenin yaşadığı evde incelemede bulundu. Ekipler, evin içinde ve arkasındaki tandırda arama yaptı.

Cesedi tandırda yaktı

Bu sırada, bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen Kıymet Albayrak'ın, program sonrası eski kocasını öldürdüğünü itiraf ettiği ve cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söylediği bilgisi alındı.

Polis ekipleri, ev ve tandırda buldukları battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketleri incelemek üzere emniyete götürdü.

Gözaltına alındı

Kıymet Albayrak ise televizyon programı sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayet zanlısı kadının Afyonkarahisar'a getirileceği ve soruşturmanın elde edilen bilgiler ışığında sürdürüleceği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:57
  1. İstanbul
  2. Afyon

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