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14 yaşındaki Beril 4 gündür kayıp

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesi, 14 yaşındaki Beril Kaplan'dan 4 gündür haber alamıyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
14 yaşındaki Beril 4 gündür kayıp
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
  1. Antalya
  2. Beril Kaplan
  3. kayıp kız

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