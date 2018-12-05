Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
İYİ Parti'de flaş istifa! 'Adalet ve liyakat yok' dedi
"Seni bütün gün döver, işkence ederiz"
İran'da toplu istifa depremi!
Sabiha Gökçen Havalimanına cami müjdesi
Mercedes 2016 200 bin TL
Altıeylül adayı Mesut Eray’dan Akit’e ziyaret
Yunan bakanlığın sistemi çöktü
Clariant 20 yıl sonra vergi ödedi
Akın İpek'e bilgi notu sızdıran müşavir görevden alındı
Fenerbahçe'de teknik direktör kararı açıklandı
Tuzla'da fabrika yangını!
Mültecilere Yunan mezalimi!
Rusya'dan bomba iddia! Saldırı hazırlığı var
CHP'li başkan reddedince silahını çıkardı!
Başsavcılık'tan 2 Suudi için yakalama kararı!
İGA'dan resmi açıklama! "Biz ödedik"
CHP: Saadet Partisi'yle dirsek teması var
"Kaybolan 2 asker bulundu" paylaşımlarına soruşturma
Başörtülü anne oyun alanına alınmadı
Flaş iddia! 'Bahçeli Meclis Başkanı olabilir'
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması
14 yaşındaki Beril 4 gündür kayıp
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesi, 14 yaşındaki Beril Kaplan'dan 4 gündür haber alamıyor.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
Antalya
Beril Kaplan
kayıp kız
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Yaşam
Oh bee.. katkısız matkısız
Okur Postası
“Bir garip ölmüş diyeler’’
Okur Postası
Hemşerim, memleket nire?
Medya
Altıeylül adayı Mesut Eray’dan Akit’e ziyaret
Gündem
‘Güven Kantini’nde kasa açıksız
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
G20’de dağ fare doğurdu
Ahmet Gülümseyen
Süper Lig, Diagne ve Gomis gerçeği!..
Akif Bedir
Sokaktaki insan ne istiyor?
Ali Karahasanoğlu
Ergenekon yok mu dediniz?
Ayhan Demir
Said Halim Paşa için…
Hüseyin Öztürk
Haçlı dünyaya boyun eğen Müslüman ülkeler
Mehmet Koçak
Dünya siyasetine yön veren onursuz liderler ve Başkan Erdoğan
Mustafa Çelik
Analık imtihanı
Sedat Yılmaz
ÇED’ler imzalanırsa merkez ülke oluruz!
Vehbi Kara
Menemen’de Aslında Ne Oldu?
Yavuz Bahadıroğlu
Babam ve alfabem
Son Eklenen Haberler
İYİ Parti'de flaş istifa! 'Adalet ve..
Akaydın’dan kaynanalı kadrolaşma
İsrail askerlerinin yaraladığı küçük..
Engelli öğrenciler şehirlerini türkü..
Dondurucuda beklerler fakat...
"Cumhur İttifakı'na saygılıyız"
Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki..
Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2..
NN Hayat ve Emeklilik yeni genel..
Oh bee.. katkısız matkısız
Basra'daki "sarı yelekliler"..
Doğum sonrası sendromu
Kremlin INF tartışmasında ABD'yi..
Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak
Türkiye'nin en büyüğü! Bir yıl erken..
“Bir garip ölmüş diyeler’’
"Global Türk markaları oluşturulmalı"
Ek yerleştirmeyle 126 bin kişi..
Beyoğlu'ndaki hizmetler "cepte"
Savcı Berk, Avcı’ya 100 bin TL’lik..
Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
Günün Karikatürü
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir
YORUM YAZ