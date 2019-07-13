14 yaşındaki Aziz’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşma hayali 15 Temmuz’da gerçekleşecek
Telefonla katıldığı radyo yayınında en büyük hayallerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyleyen 14 yaşındaki Aziz’in hayali 15 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek.13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
Telefonla katıldığı radyo yayınında en büyük hayallerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyleyen 14 yaşındaki Aziz’in hayali 15 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek.
Yayına bağlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aziz’i İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye davet etti. Altun, yayında 15 Temmuz anma programlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.
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