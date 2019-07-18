Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenecek ‘14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ için yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Kaçmaz, yönetim kurulu üyelerine 2020 yılında Mersin’de düzenlenecek olan "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi" hazırlıkları hakkında detaylı bilgi sundu.

Ulusal Turunçgil Konseyi olarak önümüzdeki yıl 14’üncüsünü düzenleyecekleri Uluslararası Turunçgil Kongresi ile ilgili yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını belirten Kaçmaz, kongre kapsamında gelecek olan yabancı konukları Tarsus’taki önemli tarihi ve dini mekanları gezdirmeyi planladıklarını söyledi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, kongre anısına ağaçlandırdıkları ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası adına düzenlenen "Uluslararası Turunçgil Kongresi ICC Hatıra Ormanı" belgesini TSO Başkanı Koçak’a takdim etti.