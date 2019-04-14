BURSA (AA) - Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapıldı.

Bursa'nın fethinin 693. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, sabah saatlerinde Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.



Yerli ve yabancı sporcuların büyük ilgi gösterdiği yarışın başlangıcında, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar bulundu.



Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'na katılan sporcular, Saltanat Kapı'dan başlayıp, Atatürk, Haşim İşcan, Altıparmak ve Çekirge caddelerinin ardından Pınarbaşı Meydanı'nda sona eren 15 kilometrelik parkurda yarıştı. Yarı maratonda 15'i yabancı toplam bin 311 sporcu mücadele etti.

İlk üç sırada Kenyalı atletlerin yer aldığı yarışın erkekler kategorisinde Benard Sang 46.24'lük derecesiyle birinciliği kazandı. Eric Kiptoo 46.25'le ikinci ve Hillary Kipchumba da 46.36'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Delvine Relin Meringor 51.57'lik derecesiyle birinciliği, Etiyopyalı atlet Meskerem Seifu Amare 53.24'lük derecesiyle ikinciliği ve Kenyalı sporcu Daisy Jeptoo Kimeli 54.40'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından verildi.

Tarihi Kent Halk Koşusu'na ise Bursalılar büyük ilgi gösterdi. 3 bin 700 kişinin katıldığı koşuda, birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin Bursa adına çok önemli olduğunu belirterek, "Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini Osman Gazi'yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri'ni 15 yıldır başarıyla düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar da Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu her yıl daha büyük bir coşkuyla düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Başkan Aktaş ve Dündar dereceye giren sporcular ile yarışlara katılan engelli vatandaşlara madalyalarını takdim etti.