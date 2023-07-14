14 Temmuz 1897: Gazi Muhtar Paşa'nın Başkatibi Mehmed Arif Bey'in vefatı

Mehmet Ârif Bey 29 Mart 1845’de Erzurum’da doğmuştur. Babası, Erzurum kale topçu miralayı Hacı Ömer Bey’dir. Tahsilini Erzurum’da tamamlamış, Arapça, Farsça, coğrafya ve hesap okumuştur. Bursalı, onun tahsilini, “maarif-i islamiye” olarak belirtir. “Hayat tarihçesi”ne göre Ârif Bey, 1278/1862’e kadar eğitim öğretimini sürdürmüştür. Bu demektir ki Ârif Bey’in tahsil hayatı 17 yaşına kadar sürmüştür. Böylece, 1862’de, Erzurum 4. Ordu meclis-i tahrirat odası zabıt katibi olmuştur.



Mehmet Ârif, 1282/1865-1866’da Erzurum Vilayeti Meclis-i Temyiz-i Hukuk Başkâtibi, 1283/1867’de Meclis-i Deavi Başkatibi, 1286/1870’de Divan-ı Temyiz Başkâtibi, 1294/1877’de Anadolu Ordu-yı Hümayunu Mühimme Başkâtibi, 1295/1878’de Girit Tahrir İşleri Başkâtibi, 1296/1879’da Preveze Tashih-i Hudut Komisyonu Başkanı, 1297/1880’de Dersaadet Bidayet Mahkemesi Savcılığı, 1298/1881’de Dersaadet Bidayet Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Azalığı, 1300/1883’de Dersaadet Mahkeme-i İstinaf Azalığı, 1301/1884’de Kastamonu Vilayeti Adliye Müfettişliği, aynı yıl Mısır Fevkalade Komiserliği Başkâtibi, görevlerinde bulunmuş; başka bir deyişle Mısır’a 1885’de Ahmet Muhtar Paşa ile beraber gitmiştir.



Mehmet Ârif’in resmi görevleri, onun öne çıkan en önemli ve belirgin yönünü oluşturmaktadır. Çünkü bu görevleri nedeniyle, oldukça farklı “tecrübeler” edinmiştir. Resmi görevinin dışında, sözgelimi, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı için hazırlık yapılırken mahkeme reisi Nâfiz Paşa’yla birlikte, bir medreselerdeki öğrencilerden oluşan gönüllü iki tabur askerin teşkiline yardımcı oldu ve Milliye Taburu’nda sağ kolağası olarak bilfiil görev aldı.



Görevi sırasında 1870’de üçüncü sınıf, 1294/1877’de ikinci rütbe ve temayüz edenler sınıfı rütbesi verilmiş, 1302/1985’de ikinci sınıfın birincisi, 1305/1888’de birinci sınıfın üst rütbesine (rütbe-i ula) terfi etmiştir. 1308/1891’de ikinci rütbeden “Mecidi nişanı”yla, daha önce de “Osmani nişanı” ile ödüllendirilmiştir.







Mehmet Ârif Bey, 1896-7’da Mısır’da hastalanmış, tedavi için döndüğü İstanbul’da, 14 Temmuz 1897 Salı günü, mide kanserinden vefat etmiştir. Mezarı İstanbul Merkez Efendi haziresindedir. İki eserinin varlığı bilinmektedir. Her ikisi de hem eski harflerle Mısır’da basılmışlar, hem yeni harflerle yayınlanmışlardır. Bu iki eserinden biri Başımıza Gelenler diğeri ise Binbir Hadis-i Şerif Şerhi’dir. İkisi de kıymetlidir.