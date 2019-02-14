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14 Şubat’ta nikah salonuna hücum ettiler

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ataşehirli çiftlerin nikâhını kıydı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:58
14 Şubat’ta nikah salonuna hücum ettiler

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ataşehirli çiftlerin nikâhını kıydı.


Anıl Coşkun ve Merve Yavuz çiftinin nikâhını kıyan İlhami Yılmaz, çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, nikâh cüzdanını geline teslim etti ve genç çifti tebrik etti.


Taner Üstün ve Tuğba Duran çiftinin nikâhını kıyan Hüseyin Hışman da çiftlere; iyi ve kötü günde birbirinden hiç ayrılmadan, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar diledi.


Bu yıl 14 Şubat’ta Ataşehir Belediyesi Nikâh Salonu’nda Ataşehirli 20 çiftin nikâhları kıyıldı. Evliliklerine ilk adım atmak için Ataşehir Belediyesi Nikâh Salonu’nu seçen çiftler her yıl artarken geçen yıl toplam 3.014 nikâh kıyılmıştı.


14 Şubat’ta evlenen çiftlere sürpriz olarak nikâh esnasında keman çalınırken, Ataşehir Belediyesi’nin hediye ev eşyaları da sunuldu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:58
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