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14 Şubat’ta Kelepçeli Nikah

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren iki polis memurunun nikahında bir polis memuru, çifte kelepçe taktı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:43
14 Şubat’ta Kelepçeli Nikah

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren iki polis memurunun nikahında bir polis memuru, çifte kelepçe taktı. Beykoz Belediyesi Kanuni Kent Orman’ındaki nikah dairesinde yaşanan bu renkli anlar kameralarca kaydedildi.


14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çok sayıda çift evlenmek için Beykoz Belediyesi Kanuni Kent Ormanı’ndaki evlendirme dairesinin yolunu tuttu. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen 14 çifte, Beykoz Belediyesi göl manzaralı yeni nikah salonunda tören düzenledi. Nikahın ardından akşam yemeğinde ağırlanacak olan çiftlerin nikahları keman eşliğinde kıyıldı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk’ün kıydığı 14 Şubat nikahları, kokteyl ikramıyla başladı. Evlenmek için 14 Şubat tarihini seçen ve ikisi de polis memuru olan bir çiftin nikahı ise renkli görüntülere sahne oldu. Çiftin nikahlarının kıyıldığı esnada arkadaşları olan bir polis memuru çifte kelepçe takarak evlenen çifte jest yaptı.


Nikahlarını kıydığı çiftleri kutlayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek; “İlçemizde her fırsatta nikâh kıyarak çiftlerimizin mutluluklarını paylaşıyoruz. Bu özel günü tercih eden çiftlerimizi de yalnız bırakmadık. Sağlıklı ve güçlü toplumlar mutlu ailelerle kurulur. Sevgi ve saygı aileyi yücelten, mutlu kılan en güzel tohumdur. Yeni evlenen çiftlerimizi yürekten kutluyor, kendilerine bir ömür boyu huzur ve saadetler diliyorum.” dedi.


Aynı zamanda Başkan Çelikbilek, evliliklerinde 60 yılı geride bırakan Mukadder- Fuat Özgünay çiftine de portrelerinin yer aldığı bir tabloyu hediye etti.


14 Şubat anısına, Beykoz’da nikah kıyan çiftelere fotoğraflarının yer aldığı kütük çerçeve, dolma kalem ve çiçek hediye edildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:43
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