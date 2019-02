14 Şubat’ta 14 mutluluk

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi ile bir alışveriş merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 14 çift nikâh masasına oturdu. Nikâhlarını Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın kıydığı çiftler, bir ömür sürecek mutluluğa, ‘evet’ dedi.

Düzenlenen etkinliğe 14 çift ile gelin ve damatların aileleri katıldı. Programda çiftlerin nikâhını kıyan Başkan Ataç, yaptığı konuşmada, her zaman olduğu gibi aile cüzdanlarını gelinlere teslim etti. Çiftlerin tamamına mutluluklar dileyen Başkan Ataç, “Bugün biliyorsunuz 14 Şubat Sevgililer Günü, belki senenin en güzel günlerinden bir tanesi. Belediyemizin yaklaşık 3 yıldır düzenlediği bu tarihte evliliği bekleyen gençlerimize bir hizmet verebilmek adına burada toplu bir nikâh yapıyoruz. Bu senede 14 çiftimiz katıldı. Onların tek tek nikâhları kıyıldı. Onlar mutlu olması için elimizden ne geliyorsa onlar yapıldı. Çünkü evlilik çok kıymetli bir müessese. İnsanların bir çatı altında bir araya gelip mutlu olmaları çoluğa çocuğa karışmaları, çocuklarıyla büyükleriyle mutlu olmaları çok önemli çoğu zaman yani yıllar sonra çiftlerle karşılaşıyoruz. Çocukları olmuş, başkanım bakın çocuğumuz oldu biz çok mutluyuz dediklerinde ben inanın onlardan daha mutlu oluyorum ve torunların sayısını da bilmiyoruz tabii. Böyle bir güzel günde böyle güzel bir etkinlik yapmak gerçekten buradaki bütün vatandaşları mutlu etmek, ben bu düzenlemeyi yapan bütün arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu mutluluğu kentle beraber bütünleştirmek çok güzel. Eskişehir’in her zaman yüzü gülsün, her zaman mutlu olsun. Eskişehir her şeye layık” dedi.

"Artık evliyiz çok şükür"

Mutluluğa ilk adımı atan Beyit ve Şeyma Özdemir çifti ise, duygularını; "Çok heyecanlıyız. Başkanımızın nikâh kıydığını duyunca zaten direk burayı tercih ettik. Aslında oda nikâhımız olacaktı ama dedik başkanımız kıysın, bu bir onurdur dedik ve geldik. Artık evliyiz çok şükür. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde dile getirdi.

Ukraynalı gelin de ’evet’ dedi

Nikâhları kıyılan 14 çiftin arasında Ukraynalı gelin ve Türk damadın mutluluğa ’evet’ deyişi ilgiyle karşılandı. Mutluluklarını aktaran Christina ve İsmail Gövdeli çifti, “1,5 - 2 yıla yakın bir ilişkiydi. Evlilikle sonuçlanması için çok uğraştık. Ukrayna’ya gittik, Eskişehir’e geldik ve şimdi bu anı yaşıyoruz. Çok çok mutluyum. Umarım eşimle birlikte hep severek bir ömür bu mutluluğu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Kesilen pasta sonrasında hediyeleri kabul eden çiçeği burnunda çiftler, çekindikleri bol bol fotoğraflar ile dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadılar.