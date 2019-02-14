0553 313 94 23

14 Şubat’ta 14 mutluluk

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi ile bir alışveriş merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 14 çift nikâh masasına oturdu.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:18
14 Şubat’ta 14 mutluluk

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi ile bir alışveriş merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 14 çift nikâh masasına oturdu. Nikâhlarını Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın kıydığı çiftler, bir ömür sürecek mutluluğa, ‘evet’ dedi.


Düzenlenen etkinliğe 14 çift ile gelin ve damatların aileleri katıldı. Programda çiftlerin nikâhını kıyan Başkan Ataç, yaptığı konuşmada, her zaman olduğu gibi aile cüzdanlarını gelinlere teslim etti. Çiftlerin tamamına mutluluklar dileyen Başkan Ataç, “Bugün biliyorsunuz 14 Şubat Sevgililer Günü, belki senenin en güzel günlerinden bir tanesi. Belediyemizin yaklaşık 3 yıldır düzenlediği bu tarihte evliliği bekleyen gençlerimize bir hizmet verebilmek adına burada toplu bir nikâh yapıyoruz. Bu senede 14 çiftimiz katıldı. Onların tek tek nikâhları kıyıldı. Onlar mutlu olması için elimizden ne geliyorsa onlar yapıldı. Çünkü evlilik çok kıymetli bir müessese. İnsanların bir çatı altında bir araya gelip mutlu olmaları çoluğa çocuğa karışmaları, çocuklarıyla büyükleriyle mutlu olmaları çok önemli çoğu zaman yani yıllar sonra çiftlerle karşılaşıyoruz. Çocukları olmuş, başkanım bakın çocuğumuz oldu biz çok mutluyuz dediklerinde ben inanın onlardan daha mutlu oluyorum ve torunların sayısını da bilmiyoruz tabii. Böyle bir güzel günde böyle güzel bir etkinlik yapmak gerçekten buradaki bütün vatandaşları mutlu etmek, ben bu düzenlemeyi yapan bütün arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu mutluluğu kentle beraber bütünleştirmek çok güzel. Eskişehir’in her zaman yüzü gülsün, her zaman mutlu olsun. Eskişehir her şeye layık” dedi.



"Artık evliyiz çok şükür"


Mutluluğa ilk adımı atan Beyit ve Şeyma Özdemir çifti ise, duygularını; "Çok heyecanlıyız. Başkanımızın nikâh kıydığını duyunca zaten direk burayı tercih ettik. Aslında oda nikâhımız olacaktı ama dedik başkanımız kıysın, bu bir onurdur dedik ve geldik. Artık evliyiz çok şükür. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde dile getirdi.



Ukraynalı gelin de ’evet’ dedi


Nikâhları kıyılan 14 çiftin arasında Ukraynalı gelin ve Türk damadın mutluluğa ’evet’ deyişi ilgiyle karşılandı. Mutluluklarını aktaran Christina ve İsmail Gövdeli çifti, “1,5 - 2 yıla yakın bir ilişkiydi. Evlilikle sonuçlanması için çok uğraştık. Ukrayna’ya gittik, Eskişehir’e geldik ve şimdi bu anı yaşıyoruz. Çok çok mutluyum. Umarım eşimle birlikte hep severek bir ömür bu mutluluğu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.


Kesilen pasta sonrasında hediyeleri kabul eden çiçeği burnunda çiftler, çekindikleri bol bol fotoğraflar ile dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:18
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
    1. Baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden..
    2. Bakan Soylu: “CHP’li bir belediye..
    3. GRAFİKLİ - Türkiye-Rusya-İran Üçlü..
    4. İzmir'de denizde ceset bulundu
    5. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    6. Manisa'da otomobil ile kamyonet..
    7. Mehmet Aslan kimdir? İYİ Parti..
    8. Vali Aykut Pekmez şehit ve gaziler..
    9. Akıma kapılarak yaralanan Alim, 14..
    10. Kütahya'da kar yağışı
    11. Maduro ve Guaido destekçileri yeniden..
    12. Forum Çamlık’ta ’Sevgililer Günü’ne..
    13. Eskişehir’de yarın okullar tatil mi?..
    14. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018’de..
    15. Antalya'daki kuyumcu cinayeti..
    16. "Olabildiğince tarımsal üretim..
    17. İş merkezinden atlayan şahıs hayatını..
    18. Yıldız Dağı, snowbaoard yarışlarına ev..
    19. 1 kişinin öldüğü kazada sürücüye 3 yıl..
    20. Kerkük'te Türkiye vizesi başvuru..
    21. İran Cumhurbaşkanı Ruhani:..
    22. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması:..
    23. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması:..
    24. Aydın'da amcasını av tüfeğiyle öldüren..
    25. Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
    26. Kilis'te ev yangını
    27. Türkiye-Rusya-İran ortak bildirisi:..
    28. GÜNCELLEME 5 - Kartal'daki çöken..
    29. Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere sert..
    30. "Kültür Politikalarımız Üzerine..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı