14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah sayısı 4 kat arttı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftlerin sayısı dört katına çıktı. Onlarca çiftin nikah için gün aldığıBağcılar Belediyesi Nikah Salonu’nda gün boyunca 5 dakikada bir nikah kıyılacak.

Bağcılar’da evlilik hazırlığı yapan çiftler, nikahlarını özel günedenk getirmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih etti. Bu amaçla evraklarını aylar öncesinden tamamlayan gelin ve damat adayları,Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nın yolunu tuttu.Bir çok çiftin özellikle bugünü seçmesi salonda yoğunluğa neden oldu. Bağcılar’da günlük ortalama 12 nikah kıyılırken Sevgililer Günü için bu sayı 4 kat artarak 47’ye ulaştı. Sabah saat 09.30’da başlayan nikah kıyma işlemi 16.30’a kadar sürecek ve nikah memurları 5 dakikada bir nikah kıyacak.

“Onların mutlu gününe şahitlik etmek için buraya geldik”

Çiftlerin mutluluklarına ortak olanBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ”Ömür boyu hep güzelliklerini mutluluklarını hatırlayacaklar. Ben ümit ediyorum ki onlar unutmamak için bu günü seçtiler. Hep mutlulukları daim olsun diye bizde burada dua ediyoruz. Bugün onların mutlu gününe şahitlik etmek için buraya geldik. Ben kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum Allah çocuklarıyla aileleriyle uzun bir ömür versin. Hayırlısıyla vatana millete hizmet edecek güzel evlatlar nasip etsin” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahı kıyılan Kadir ve Aslı Akgün çifti ise bugünün kendileri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, “Özellikle bugünü seçtik. Tuttuğum takımın bu akşam maçı var hayatta iki tane sevgilim var benim birisi hanımefendi, sabahı onunla geçirmek istedim akşama da kısmet olursa tuttuğum takımın maçına gideceğim onunla kutlayacağım. O yüzden çok mutluyum” ifadelerini kullandı.