0553 313 94 23

14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah sayısı 4 kat arttı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftlerin sayısı dört katına çıktı.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:33
14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah sayısı 4 kat arttı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftlerin sayısı dört katına çıktı. Onlarca çiftin nikah için gün aldığıBağcılar Belediyesi Nikah Salonu’nda gün boyunca 5 dakikada bir nikah kıyılacak.


Bağcılar’da evlilik hazırlığı yapan çiftler, nikahlarını özel günedenk getirmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih etti. Bu amaçla evraklarını aylar öncesinden tamamlayan gelin ve damat adayları,Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nın yolunu tuttu.Bir çok çiftin özellikle bugünü seçmesi salonda yoğunluğa neden oldu. Bağcılar’da günlük ortalama 12 nikah kıyılırken Sevgililer Günü için bu sayı 4 kat artarak 47’ye ulaştı. Sabah saat 09.30’da başlayan nikah kıyma işlemi 16.30’a kadar sürecek ve nikah memurları 5 dakikada bir nikah kıyacak.



“Onların mutlu gününe şahitlik etmek için buraya geldik”


Çiftlerin mutluluklarına ortak olanBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ”Ömür boyu hep güzelliklerini mutluluklarını hatırlayacaklar. Ben ümit ediyorum ki onlar unutmamak için bu günü seçtiler. Hep mutlulukları daim olsun diye bizde burada dua ediyoruz. Bugün onların mutlu gününe şahitlik etmek için buraya geldik. Ben kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum Allah çocuklarıyla aileleriyle uzun bir ömür versin. Hayırlısıyla vatana millete hizmet edecek güzel evlatlar nasip etsin” dedi.


14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahı kıyılan Kadir ve Aslı Akgün çifti ise bugünün kendileri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, “Özellikle bugünü seçtik. Tuttuğum takımın bu akşam maçı var hayatta iki tane sevgilim var benim birisi hanımefendi, sabahı onunla geçirmek istedim akşama da kısmet olursa tuttuğum takımın maçına gideceğim onunla kutlayacağım. O yüzden çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine Lukaşenko da katılabilir
    1. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    2. Tokat’a hanımeli değiyor
    3. Hızır orucu ne zaman? Hızır orucu..
    4. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    5. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    6. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    7. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    8. "Sur, Diyarbakır eskisinden daha güzel..
    9. Atık pil toplamada bu yılki hedef 10..
    10. Sigara molasında namaza izin yok
    11. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    12. Turkcell’den 25’inci yıla özel Pera’da..
    13. AB'de istihdam 2018'in 4'üncü..
    14. Akhisarspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve..
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Eski eşi tarafından öldürülen kadın..
    18. Selvilitepe’nin içme suyu hattı..
    19. Hayali doktorluk olan görme engelli..
    20. Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart..
    21. Kayseri’deki terör operasyonu
    22. Teşhis konulamayan hastalığı yaşamını..
    23. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    24. Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu
    25. Dışişleri Bakanlığı Makedonya’ya..
    26. Siirt’te çiçekçilerin yüzü Sevgililer..
    27. Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    28. Fenerbahçe, Konyaspor maçı..
    29. Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu..
    30. Gaspçılara hapis cezası
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir