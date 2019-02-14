14 Şubat Sevgililer Günü esnafın yüzünü güldürdü HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ilgi gören çiçek satışları, esnafın yüzünü güldürdü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ilgi gören çiçek satışları, esnafın yüzünü güldürdü.

Yüksekovalılar, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sevdiklerine çiçek almak için çiçekçilerin önünde kuyruk oluşturdular. Çiçek satışı yapan Süleyman Dayan isimli esnaf, Sevgililer Günü nedeniyle gül ve papatyaların büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Şükür bugün satışlarımız iyi gidiyor. Günlerdir satışımız çok düşmüştü. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satışlarımız çok güzel” dedi.

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