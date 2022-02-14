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Korona Virüs 14 Şubat koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

14 Şubat koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle milyonlar, güncel rakamları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2022-02-14 19:55:00 -
14 Şubat koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgında ikinci yıla yaklaşılırken omicron varyantıyla rakamlar bir hayli arttı. Bu sebeple vatandaşlar güncel vaka sayısını araştırıyor.

14 Şubat koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

14 Şubat Pazartesi gününe ilişkin tablo henüz paylaşılmadı. 13 Şubat’ta ise 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

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