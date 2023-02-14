14 Şubat 1986: Hekim/Tıp Tarihçisi Ahmet Süheyl Ünver'in vefatı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver hekim, tıp tarihçisi, bilim tarihçisi, ressam ve müzehhib olarak XX. yüzyıl Türk fikir ve sanat hayatında önemli bir şahsiyettir.



Babası, Posta ve Telgraf Nezareti İstanbul Muhaberât-ı Umumiye Müdürü Tırnovalı Mustafa Enver Bey, annesi Hattat Şevki Efendi’nin kızı Safiye Rukiye Hanım’dır. Dedesi ünlü hattatlardan Mehmet Şevki Efendi’nin Haseki’de Bostan Hamamı sırasındaki 36 no’lu evinde 17 Şubat günü dünyaya geldi.

İlk öğrenimini anne ve babasından ve özel hocalardan gören Ahmed Süheyl, on-on bir yaşlarında iken babasını kaybetti. Mercan Sultanisi’ni bitirdikten sonra 1915’de Tıbbiye’ye girdi. I. Dünya Savaşı yıllarında öğrenimini tamamlayarak 1920’de mezun oldu.







1916-1923 yılları arasında Medresetü’l-Hattatîn’e de devam etti. Burada Yeniköylü Nuri Bey’den tezhip, Necmeddin Okyay’dan ebru öğrendi. Eniştesi Hasan Rıza Efendi’den de sülüs ve nesih yazı meşk etti. Yine bu yıllarda Hoca Ali Rıza Bey’den resim dersleri aldı.



A. Süheyl Ünver, 1921-1923 yıllarında Yenibahçe’de Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi’nde Cildiye Kliniği’ne devam ederek Deri ve Frengi Hastalıkları üzerine ihtisas yaptı. Fakat dahiliyeci olmak istediğinden Haseki Hastanesi’nin dahiliye asistanlığına geçti. Dahiliye İhtisası sırasında Prof. Âlâl Muhtar (Özden) ile karşılaştı. Onun desteğiyle 1927 yılının Ekim ayında ihtisasını geliştirmek üzere Paris’e gönderildi. Burada o devrin ünlü dahiliyecilerinden Marcel Labb’nin yanında “asistant Etranger” olarak çalıştı. Paris’de kaldığı iki yıl içerisinde yüksek ihtisasını tamamlayan A. Süheyl, 1929’da Türkiye’ye döndü. Kısa bir süre sonra Viyana’ya gitti ve orada Dr. Luger’in yanında çalıştı.







1933 senesinde Üniversite tıp tarihi Enstitüsü direktörü oldu. 1938’de profesör, 1954’te ordinaryüs profesör oldu. 1967’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu. İstanbul Güzel sanatlar Akademisinde “Türk Minyatürü ve Süslemesi “hocalığı yaptı. Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Fransa, İsviçre, italya, Almanya, Avusturya, Mısır, Irak, İran, Amerika, Roma ve Hollanda’da inceleme gezilerinde bulundu.)



Topkapı Sarayı Müzesi’nde 500 yıllık nakışhaneyi yeniden kurarak öğrenci yetiştirdi.

Süheyl Ünver 1920’den beri kitap, risale, makale, gazete yazıları yazıyordu. Yıllar 1941’e vardığında Ünver’in yazdıkları bir kitap olabilecek çapa ulaşmıştı Süheyl Ünver, 1973’te emekli oldu. 1986’da vefat etti.