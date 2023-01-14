14 Ocak 1986: Müzehhib Fatma Rikkat Kunt'un vefatı

Fatma Rikkat Kunt, 27 Nisan 1903’te Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Annesi uzun yıllar Beyrut’ta yaşamış Güzide Hanım, babası ise “Büyük Türk Lügati” yazarı ve kitaplarının çoğunda “Şeyh Muhsin-i Fânî” adını kullanan Hüseyin Kâzım Kadri Bey’dir.







Rikkat Kunt, babasının görevleri dolayısıyla Serez’de, Selanik’te ve Halep’te bulunur. 1913 yılında annesi Güzide Hanım’la büyüdüğü Beyrut’a göç ederler. Babasının görevleri nedeniyle sık sık değişik yerlerde bulunması gerektiğinden Fatma Rikkat Hanım ilk eğitimini mürebbiyelerden alır. Evde çoğu zaman Fransızca konuşulduğundan Fransızca’yı ana dili Türkçe ile beraber öğrenir. Rikkat Hanım, Beyrut’ta Fransız okulunun orta kısmına başlar ve 1.5 sene devam eder.







1918 yılında yapılan antlaşma ile Suriye ve Lübnan Osmanlı Devleti’nin elinden çıkınca tekrar İstanbul’a dönerler. İstanbul’a dönüşte Rikkat Kunt 15 yaşlarındadır ve İstanbul işgal altındadır. Amerikan Kolejine gitmek ister, ancak babasının arzusu üzerine o zamanlar Çengelköy’de oturan ve Hüseyin Kâzım Bey’in yakın arkadaşı Mehmet Akif Ersoy’dan edebiyat dersleri almaya başlar ve Türkçesini ilerletir. Dayısı Türk edebiyatı profesörü İsmail Hikmet Ertaylan 1935 yılında vekaleten Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne tayin edilir.





1936 senesinde Rikkat Hanım’ı Akademide Türk Tezyini Sanatlar Bölümü tezhip hocası Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer ile tanıştırır. Rikkat Kunt, İsmail Hakkı Altunbezer’den çok etkilenmiştir ve sanatçıdan tezhip dersleri almaya başlar. Sanat yaşantısına evinde devam eden, birbirinden kıymetli yüzlerce eser veren Rikkat Kunt, 14 Ocak 1986’da Beylerbeyi’ndeki evinde vefat etti ve Küplüce Mezarlığı’nda çok sevdiği babasının yanına defnedildi.