14 noktada binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ramazan ayı boyunca ilçede 14 noktaya kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaşla bir araya geldi. Her gün farklı bir mahallede gerek vatandaşların evlerine gerekse kurulan bereketli sofralara misafir olan Başkan Sandal, sorunları sıkıntıları dinleyip önerileri aldı ve belediye olarak yapacaklarını anlattı. Ayrıca yüzlerce aileye erzak, eşya ve kıyafet desteğinde bulunuldu.

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bayraklı’nın çeşitli mahallelerinde düzenlenen iftar etkinlikleri binlerce vatandaşı aynı sofrada bir araya getirdi. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, dualar eşliğinde oruçların açıldığı ve Ramazan eğlenceleriyle hoşça vakitlerin geçirildiği etkinliklere yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da her gün farklı bir mahallede ilçe sakinleriyle iftar sofralarında buluştu. Başkan Sandal, kimi zaman evlere konuk oldu kimi zaman ise; mahallelerdeki etkinliklere katıldı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de Ramazan ayı boyunca dar gelirli ihtiyaç sahibi 2 bin 530 kişiye gıda, kıyafet ve eşya desteğinde bulundu. Her zaman vatandaşların yanında olacağını belirterek, tüm bu desteklerin Ramazan sonrası da süreceğini duyuran Başkan Sandal, hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle, herkesin Ramazan Bayramı’nı kutladı.