14 Nisan 2021: Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un vefatı

Yıldırım Akbulut, 2 Eylül 1935 tarihinde Erzincan’da doğdu. Babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir’de, ortaokulu Samsun’da, liseyi ise Erzincan’da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir müddet avukatlık yaptı. Akbulut, Adalet Partisi’nin Erzincan il başkanlığını yaptı. 1983 yılı Mayıs ayında Anavatan Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve ilk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi. 26 Ekim 1984 ile 6 Eylül 1987 tarihleri arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Türkiye Hükûmeti’nde içişleri bakanı olarak yer aldı. 1987 Türkiye genel seçimlerinde tekrar ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi ve 1987 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 431 üyeden 250’sinin oyuyla TBMM başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989 tarihine kadar sürdürdü.