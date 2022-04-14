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Tarih 14 Nisan 1981: Yurt Dışına Çıkmak İsteyen Bülent Ecevit'e İzin Verilmemesi
Tarih

14 Nisan 1981: Yurt Dışına Çıkmak İsteyen Bülent Ecevit'e İzin Verilmemesi

14 Nisan'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Yurt Dışına Çıkmak İsteyen Bülent Ecevit'e İzin Verilmemesi, Kovid-19 Tedavisi Gören 107 Yaşındaki Hastanın Taburcu Edilmesi, Pandemiden Dolayı 2 Haftalık Kısmi Kapanma Uygulamasına Geçilmesi, Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut’un Vefatı. İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-04-14 07:06:00 -
14 Nisan 1981: Yurt Dışına Çıkmak İsteyen Bülent Ecevit'e İzin Verilmemesi

14 Nisan 1981: Yurt Dışına Çıkmak İsteyen Bülent Ecevit'e İzin Verilmemesi 

Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak üzere yurt dışına çıkmak isteyen eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e izin verilmedi. Halbuki kendisi iktidardayken Kenan Evren’i kendisine çok yakın hissederdi. Çünkü Evren bir telefon görüşmesinde CHP’lilerden ‘Bizim partililer’ diye bahsetmişti. 

Bülent Ecevit  ‘Arayış’ isimli bir dergi çıkarmaya başlamıştı o günlerde. Ecevit, Arayış’ta yazdığı yazılarla, askerlerin terör ve anarşiyi durdurmak için zamanında gerekli tedbirleri almadıklarını iddia ediyordu. Ona göre generaller Mustafa Muğlalı kompleksi altındaydılar. Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Milliyet Gazetesi’nin Ankara bürosunda kendisine bir oda ve araba verilen Ecevit”(Kayra,1995:601) Kenan Evren ve Darbeciler hakkında ağır yazılar yazdığı için hakkında 130 civarında dava açılmıştı. 

14 Nisan 2020: Kovid-19 Tedavisi Gören 107 Yaşındaki Hastanın Taburcu Edilmesi 

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz 14 Nisan'da taburcu edildi.

 

14 Nisan 2021: Pandemiden Dolayı 2 Haftalık Kısmi Kapanma Uygulamasına Geçilmesi 

Akşam saat 19.00'dan itibaren uygulanmak üzere 2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında hafta sonunun ise tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başta olmak üzere bir çok alanda artan vaka sayıları sonucunda sınırlama getirildi.

14 Nisan 2021: Eski Başbakanlardan  Yıldırım Akbulut’un Vefatı

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