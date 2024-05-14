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Tarih 14 Mayıs 2021: Mustafa Kılıç'ın vefatı (İmam)
Tarih

14 Mayıs 2021: Mustafa Kılıç'ın vefatı (İmam)

Yeniakit Publisher
2024-05-14 05:10:00 -
14 Mayıs 2021: Mustafa Kılıç'ın vefatı (İmam)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, İmam Mustafa Kılıç'ı hayırla yâd ediyoruz.

Şanlıurfa’da Damat Süleyman Paşa Camii emekli İmamı ve Haliliye Kültür ve İlim Vakfı Kurucu Başkanı, hayatını iman ve Kur’an davasına adayan Mustafa Kılıç Hoca (Hoca Abi) Hakk’ın rahmetine kavuştu.



Uzun bir süredir koronavirüs tedavisi gören Mustafa Hoca’nın cenaze namazı 15 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip Yusufpaşa Camii’nde kılınıp Bediüzzaman Mezarlığına defin edildi.

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