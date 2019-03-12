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14 Mart Tıp Bayramı Voleybol Turnuvası sona erdi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlık çalışanları voleybol turnuvasına katılan Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi takımı şampiyon oldu.

12 Mart 2019 Salı 10:18
14 Mart Tıp Bayramı Voleybol Turnuvası sona erdi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlık çalışanları voleybol turnuvasına katılan Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi takımı şampiyon oldu.


Osmaneli ekibi, grubu oynadığı son maçta Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü’nü 2-0 yenerek 14 Mart Tıp Bayramı Voleybol Turnuvası şampiyonluğa ulaştı. Bilecik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen final karşılaşmasını kazanarak şampiyonu olan ekibi tebrik eden Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar “Bizim görevimiz hastanemizin adını her alanda alınan başarılarla duyurmak. Turnuva çok zevkli ve çekişmeli geçti. Bu yılki turnuvaya yoğun bir ilgi oldu. Amacımız kurumlar arasında birlik beraberlik ve kaynaşmayı sağlamaktır. Gördüğümüz kadarıyla bu müsabakalar vesilesiyle kurumlar ve kişiler arasında kaynaşma olmaktadır. Bu da bizleri ayrıca sevindirdi. İlçedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere hastane personeli olarak ağırlık vermeye çalışıyoruz. Yapılan bu etkinliklerden kişiler ve kurumlar oldukça memnun. Zaten bu müsabakaları geleneksel hale getirdik. Her yıl yapıyoruz. Karşılaşmalar zevkli, çekişmeli ve dostane geçiyor. Kazanmak, şampiyon olmak tabi ki çok güzel ama daha önemlisi ve daha güzeli, sporda kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu bilerek sportmence mücadele etmektir. Bizler maçları izlerken, takımlarımız da sahada mücadele ederken büyük keyif aldık. Ben tekrar birinci olan takımımızı tebrik ediyor, diğer takımlara da önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz Voleybol Turnuvası’nda başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:18
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