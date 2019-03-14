0553 313 94 23

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri

SAMSUN (İHA) – Samsun Gazi Devlet Hastanesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 18:14
14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri

SAMSUN (İHA) – Samsun Gazi Devlet Hastanesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.


Gazi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen, 14 Mart’ın sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaçlayan, önce insan ilkesiyle çalışan sağlık çalışanlarının bayramı olduğunu söyledi.



“Şehir Hastanesinin de tamamlanmasıyla Samsun tam bir sağlık kentine dönüşecek”


Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç ise Gazi Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve özel hastanelerle birlikte Samsun’un bölgesinde bir sağlık merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Şehir Hastanesinin de tamamlanmasıyla Samsun tam bir sağlık kentine dönüşecek. Bu yatırım programları da devam etmektedir. Şuan ki planlamamız Kadın Doğum Hastanesini, Şehir Hastanesine taşıdıktan sonra, Kadın Doğum Hastanesinin yerine yeni bir 400 yataklı son derece donanımlı yeni bir hastane yapmak. Ayrıca yönetim olarak ta hekimlerin daha iyi bir iş ortamında güvenliğini sağlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi.


Konuşmaların ardından program müzik dinletisi ile son buldu. Etkinliğe ayrıca, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Eda Türe, Gazi Devlet Hastanesi yönetimi ve hekimler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik polisi, görevli gittiği kaza yerinde oğlunun ölüm haberini aldı
    1. Trafik polisi, görevli gittiği kaza..
    2. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    3. İstanbul için son anket sonuçları..
    4. Meteorolojiden yağış uyarısı
    5. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    6. Müslüman Kardeşler, darbe sonrası..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. D vitamini eksikliği | D vitamini..
    9. Savunma Sanayii Başkanı Demir,..
    10. PEN America'dan Suudi kadın..
    11. MHP'nin Nevşehir mitingi
    12. “Sakin şehir” Şavşat’a "Millet Bahçesi"
    13. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    14. Türk öğrenci için Varşova..
    15. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    16. Cezaevi firarisi evinde yakalandı
    17. Boeing'e bir şokta Rusya'dan!
    18. Borsada işlem hacmi sıralaması
    19. Gaziantep’teki terör saldırısı..
    20. 'Cezaevinde dayak' iddiasıyla suç..
    21. Borsada endekslerin değişimi
    22. Bursa’da tefecilere darbe: 11 gözaltı
    23. "Her zaman yanımızda olan dost..
    24. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    25. Borsada günlük işlemler (2)
    26. Borsada günlük işlemler (1)
    27. "Vatandaşlarımıza en iyi yaşam..
    28. TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı
    29. ''Üreteceğiz ve satacağız''
    30. Ordu'da afetzedelere devlet desteği
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!