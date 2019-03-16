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14 Mart Tıp Bayramı Etkinliğinde Duygu Seli Yaşandı

Kayseri Devlet Hastanesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:34
14 Mart Tıp Bayramı Etkinliğinde Duygu Seli Yaşandı

Kayseri Devlet Hastanesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Kayseri Devlet Hastanesi’nde düzenlenen programa; Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ve hastane idarecileri ve hekimler katıldı.



Meslekte 35 yılını doldurmuş emekli ve çalışan hekimlerin katıldığı program, Kayseri Toplum Ruh Sağlığı Müzik Eğitmenleri yaptıkları müzik dinletisi ile başladı. Dinletinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’nin geçmişten günümüze resimlerinden oluşan sinevizyon gösterisini izleyen hekimleri bir anda geçmişe giderek duygusal anlar yaşadılar.



Duyguların zirve yaptığı müzik dinletisi ve sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop, amaçlarının bir araya gelmek olduğunu belirterek, Kayseri Devlet Hastanesinin tarihçesinden bahsetti. Konuşmasına Kayseri Devlet Hastanesinin tescil işlemlerinde verdikleri desteklerden dolayı Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki ve Dr. İsmail Tamer’e teşekkürlerini ileterek başlayan İl Sağlık Müdürü Benli, Kayseri Devlet Hastanesi’nin Kayseri’nin efsanesi olduğunu da ifade ederek “Milletvekillerimizin de desteği ile hem efsaneyi devam ettirdik hem de Kayseri’ye ihtiyacı olan ikinci basamak hastaneyi kazandırdık. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.


Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer ise, programı izlerken yıllar öncesine gittiğini ve belirterek ve ağlamamak için kendini zor tutuğunu belirterek. “Hepinizle uzun yıllar birlikte olmayı Allah’tan niyaz ediyorum. Şuan yıllar öncesine gittim. Buraya İlk geldiğimde değerli Ahmet Atalay abimiz Başhekimimizdi. Allah ondan razı olsun Kayseri Devlet Hastanesini hastane konumuna getiren kişilerin başındadır emeklerine sağlık. Çok mutlu olduğumu tekrardan söylemek istiyorum emeklerinize sağlık” dedi.



Konuşmaların ardından etkinlik meslekte 35 yılını doldurmuş hekimlere 14 Mart Tıp Bayramı anısına katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:34
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