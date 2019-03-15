SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen Tıp Balosu ile 14 Mart Tıp Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şato Restoran’da düzenlenen baloda bir konuşma yapan Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Türkiye’nin sağlığını omuzlarında hisseden doktor adayları, sizlerden en büyük beklentimiz ve isteğimizne olursa olsun karşınızdakilere hep güler yüzlü olun, onları anne-babanız gibi düşünün” dedi.

Konukoğlu, “Hepiniz iyi bir doktor, iyi bir akademisyen olun. Hepinize başarılar diliyorum" diyerek konuklarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram da, "100. yılını kutladığımız tıp bayramımızın hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel gece için Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu’na çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bayram, sağlık sektörü için şiddetin olmadığı, daha bilimsel, daha güvenli ve daha kaliteli dönemin başlamasını temenni etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise, "Tıp Baloları, 14 Mart Tıp Haftalarının bir geleneğidir. Öğrencilerimiz ve hocalarımız yoğun çalışma temposu içinde yılda bir kez de olsa bu sosyal birlikteliği hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Artan sayımızla birlikte bu kez çok coşkulu bir ortamdayız, bu da beni çok mutlu ediyor” diyen Prof. Dr. Akkın, “Mütevelli Heyeti Başkanımıza bu güzel gece için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca geceyi düzenleyen öğrencilerimizin de ellerine sağlık. Yüzüncü yılında 14 Mart Tıp Bayramınızı bir kez daha kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından çiçek takdim edildi.

Gecenin açılış dansını Abdulkadir Konukoğlu ve Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Stj. Dr. Beril Baş yaptı. Pasta kesilmesinin ardından SANKO Üniversitesi Müzik Kulübü sahne aldı.

Baloya SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Dr. İbrahim Konukoğlu, İhsan Akyol, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.