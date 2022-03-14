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Korona Virüs 14 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Korona Virüs

14 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Koronavirüs ile mücadelenin iki yıldır olduğu gibi tüm hızıyla devam ediyor. Vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşanmaya başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi "Bugün kaç vaka var?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 19:52:00 - 2022-03-14 20:00:26
14 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından iki yıl geçti. Son dönemlerde vaka sayılarında bir düşüş yaşanıyor. Peki, 14 Mart bugün kaç vaka var?

14 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

14 Mart Pazartesi günü 24 bin 404 yeni vaka tespit edilirken 133 kişi yaşamını yitirdi.

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