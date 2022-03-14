14 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Koronavirüs ile mücadelenin iki yıldır olduğu gibi tüm hızıyla devam ediyor. Vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşanmaya başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi "Bugün kaç vaka var?" sorusunun cevabını araştırıyor.