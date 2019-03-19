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"14 Mart Adıge Dil Günü" coşkuyla kutlandı

Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı programının ev sahipliğinde, Düzce Adıge Kültür Derneği, Adıge Dili ve Edebiyatı Derneği, Köprübaşı Ömer Efendi (Haçemziye) Köyü Adıge Kültür Evi Derneği, Adıge Düşünce Derneği ve Düzce Dostluk Kulübü’nün ortaklaşa düzenledikleri "14 Mart Adıge Dil Günü" büyük bir coşkuyla kutlandı.

19 Mart 2019 Salı 12:44
"14 Mart Adıge Dil Günü" coşkuyla kutlandı

Düzce Üniversitesi Çerkes Dili ve Edebiyatı programının ev sahipliğinde, Düzce Adıge Kültür Derneği, Adıge Dili ve Edebiyatı Derneği, Köprübaşı Ömer Efendi (Haçemziye) Köyü Adıge Kültür Evi Derneği, Adıge Düşünce Derneği ve Düzce Dostluk Kulübü’nün ortaklaşa düzenledikleri "14 Mart Adıge Dil Günü" büyük bir coşkuyla kutlandı.


Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Çetin, Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Altun, Kafkas Dernekleri Federasyon Başkanı Yıldız Şekerci, öğretim elemanları, öğrenciler ve çok sayıda Çerkes vatandaşımız katılım sağladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Altun, Düzce Üniversitesi Adige diline ve kültürüne büyük bir katkı sağladığını ifade ederek, Düzce Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’na, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Üniversite yöneticilerine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yöneticilerine teşekkür etti.


Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün ilk mezunlarını 2017’de verdiğini söyleyen öğretim üyesi,Yüksek Lisans programının 2018’de mezun vermeye başladığını ve Doktora programının da öğrencileriyle eğitimine devam ettiğini ifade etti. Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün kendi öğretim üyelerini yetiştirebilme olanağına ulaştığını vurgulayan Fehmi Altun, Düzce Üniversitesisayesinde ilkleri başardıklarının altını çizdi. Adige Devlet Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi arasında yapılan Mevlana öğrenci değişim programıyla, öğrenci değişiminin başlatılacağını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Altun, Adige dilinin tehlikeye girdiğini ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.


Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün açılış aşamasından bahsederek, bölümün açılması için yardımcı olan Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Khunagov’a teşekkür etti. Üniversitemizin eğitim öğretim ile birlikte aynı zamanda kültür köprüsü oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Genç, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.


Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra Düzce Üniversitesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Adige dilinde seslendirdiği şiirlerle devam etti. Çerkes kültürüne ait oyun ve teatral gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, Ankara Çerkes Kültür Derneği küçüklerinin sergilediği kültürel oyunlar da katılımcıların beğenisini kazandı.


Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mira Khachemizova, Dünyada 6 bin 7 yüz farklı anadilin olduğunu ve UNİCEF’in (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu) yeryüzündeki dillerin korunması için kararlar aldığını söyledi. Dilbilimcilerin, Çerkesçe’nin dünyanın en eski dillerinden biri olduğunu söyleyen öğretim üyemiz, sözcük dağarcığının oldukça zengin, güçlü ve akla yatkın bir dil olduğunu ifade etti.


Farklılıkların ve farklı ırkların dünyaya renk ve güzellik kattığını söyleyen Prof. Dr. Mira Khachemizova, farklı dillerin ve milletlerin dünyaya dinamiklik ve ilginçlik kattığını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin oldukça renkli ve yararlı geçtiğini ifade eden Khachemizova, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.


Etkinlik, Adige kültürüne verdikleri hizmetlerden ötürü çeşitli kurum temsilcilerine teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:44
  1. kültür
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