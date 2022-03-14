14 Mart 1997: 28 Şubat Darbesi Kararlarının Meclis’ten Geçmesi

Darbecilerin 28 Şubat Kararları ilekırmızı hedef olarak görüp her an saldırdıkları kavramların başında başörtüsü geliyordu. O dönemin çok tartışılan olaylarından biri de İstanbul Üniversitesinin başörtülü öğrenciler için kurduğu ikna odalarıydı. Başörtülü öğrencileri okula almayan üniversite yönetimi çözümü türbanlı öğrencilerin akademisyenler tarafından başlarını açmaya ikna edileceği bu odalarda buldu.

Cuntanın, eşi başörtülü diye Prof. Dr. İbrahim Keleş'e yaşattıkları o dönemin bir özeti gibiydi. Kardiyoloji uzmanı Keleş, 'Balıkların kalbine bak' diye su ürünleri fakültesine gönderilmiş. Oradan da, yaprakları incelemesi için orman fakültesine sürgün edilmiş. (Keleş,2012)

Türkiye'nin bir çok il ve ilçelerinde Savcı, Başsavcı olarak görev yapan Adalet Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı, Personel Genel Müdür Yardımcısı, Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan ve son olarak da Ankara Başsavcı Vekili olarak görev yaptıktan sonra, Ağır Ceza Mahkemesi hakimliğinden emekli olan Nusret Çiçek o günlere ait çok önemli bir iddia ortaya atar: Şevket Kazan'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde, yazılı ve mülakat sınavını yüksek puanla geçen dört başörtülü hakim adayı kızın aldıkları puanların düşürülerek, yerlerine imtihanı kazanmayan başkalarının yazıldı. (Çiçek,2010)

14 Mart 2008: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının AK Parti’ye Kapatma Davası Açması

14 Mart 2008 günüYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, iktidarda bulunan AK Parti’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Seçimlerden yine AK Parti çıkınca da bu kez geriye son çare kalmıştı: Parti kapatmak.

Böyle bir kara senaryonun mevcudiyetini Vatan gazetesinde Okay Gönensin deşifre etmişti. Plan şuydu: Önce Anayasa Mahkemesi, hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu için, anayasa değişikliğini durduracak,ardından Yargıtay Başsavcısı, AK Parti'nin anayasayı ihlâl ettiği iddiasıyla dava açacaktı.

Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek,kapatma davası açma ile ilgili kendisine sorulan soru üzerine “Başsavcı görevini yapıyor. AKP hakkında açılan kapatma davasını, ''Siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Ancak bir parti suç işlemişse, cumhuriyet başsavcısı da görevini yapmak durumunda. Bir iktidar partisinin, bu duruma düşmesi büyük talihsizlik'' diye değerlendirmişti.





14 Mart 2018: Çiftlik Bank’ın Sahibinin Uruguay’a Kaçması

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırarak kar payı dağıtmak vaadiyle kandıran Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın hakkında açılan soruşturma sürerken kayıplara karıştı. Şirket sahibi Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu.

‘Tosuncuk’ lakabı ile bilinen Mehmet Aydın daha sonra satın aldığı bir Ferrari marka süper lüks otomobil ile Uruguay sokaklarında görüntülendi.





14 Mart 1827: TIP BAYRAMI: II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda ''Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'' adıyla kurulması, daha sonra ''Tıp Bayramı'' olarak kutlanmaya başlandı.





