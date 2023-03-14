14 Mart 1604: Müderris ve Kadı Kınalızâde Hasan Çelebi'nin vefatı

Kınalızâde Hasan Çelebi, önemli memuriyetlerde bulunan âlim ve bilginlerle dolu “Kınalızâdeler” diye anılan bir aileye mensuptur. Bu lakap, Hasan Çelebi’nin babası Alî Çelebi’nin dedesi olan Abdü’l-kâdir Hamîdî Çelebi’nin sakalına kına yakmasından kaynaklanmaktadır.







Kınalızâde Hasan Çelebi, bazı kaynaklarda Gelibolulu olarak gösterilmektedir. Kınalızâde Hasan Çelebi, babasının Hamza Bey medresesindeki müderrisliği sırasında 1546 yılında Bursa’da doğmuştur.



Kınalızâde Hasan Çelebi, ilk eğitimini babasından aldıktan sonra dönemin önemli hocalarından biri Ebu’s-su’ûd Efendi’den mülazım olmuştur. Hasan Çelebi, çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık yapmış Haleb, Mısır, Edirne, Gelibolu ve Eyüp mevleviyetlerinde bulunmuş; 1604 tarihinde arpalık olarak verilen Mısır’ın Reşid kazasında ölmüştür