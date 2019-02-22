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14. Koç Spor Fest Kış Oyunları

- Organizasyonun ikinci günündeki kayak yarışlarında 190 sporcu mücadele etti- Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlar, drone ile havadan görüntülendi

22 Şubat 2019 Cuma 15:35
14. Koç Spor Fest Kış Oyunları


ERZURUM (AA) - Koç Holding ana sponsorluğunda ve Koç Topluluğu şirketlerinin katılımı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Koç Spor Fest organizasyonunun ilk ayağı, Kış Oyunları adı altında Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 45 üniversiteden yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde, öğleden önce başlayan Kayak Kadınlar Büyük Slalom Türkiye Şampiyonası ve Kayak Erkekler Büyük Slalom Türkiye Şampiyonası kategorilerindeki yarışlar tamamlandı.

Zaman zaman kazaların yaşandığı müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne olurken, söz konusu branşlarda 190 öğrenci yarıştı.

Kayak Kadınlar Büyük Slalom Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Üniversitesinden Özlem Çarıkçıoğlu birinci, Özyeğin Üniversitesinden Ceren Gezer ikinci ve Başkent Üniversitesinden Aygen Yurt üçüncü oldu.

Kayak Erkekler Büyük Slalom Türkiye Şampiyonasında ise Atatürk Üniversitesinden Serdar Deniz birinci, İstanbul Üniversitesinden Mustafa Topaloğlu ikinci, Atatürk Üniversitesinden Ayhan Aybaran Ocak üçüncü sırayı aldı.

Koç Holdingin üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest'teki yarışlar, drone ile havadan görüntülendi.

Organizasyon, 24 Şubat'ta sona erecek.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:35
  1. Kış Sporları
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  3. Koç Spor Fest

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