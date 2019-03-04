14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na bin 900 yerli ve yabancı firma katılacak

7-10 Mart tarihleri arasında Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na yerli ve yabancı bin 900 firmanın katılacağı açıklandı.

Kayseri OSB Hizmet Binasında düzenlenen toplantıda 14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı konusunda bilgiler veren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri OSB’nin 1 Mart tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 17. Olağan Genel Kurul sonucunun, başta sanayimiz olmak üzere, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Seçimi Kayseri sanayisi / sanayicisi kazanmıştır. OSB yönetimi olarak hiçbir ayrım gözetmeden herkesi kucaklayacağız. Zira bizler, OSB’ni sahiplenmeye değil, Organize Sanayi Bölgesi’nin sahiplerine hizmet etmek için buradayız.

İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacağız. Üstlenmiş olduğumuz sorumluluk da bunu gerektiriyor. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Nursaçan, "Milli iradenin hakim olduğu, yani , daha önce olduğu gibi, sadece parmak kaldırma yerine, üyelerimizin huzuruna sandık konulmak suretiyle ve herkese örnek olacak şekilde, demokratik, hür ve şeffaf bir seçim olmuştur. Bu yeni dönemde, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte, örnek alan değil, örnek alınan; edilgen değil, etken OSB olma yolunda, belirlenen hedeflere tek tek ulaşacağız inşallah.

Bu hedeflere ulaşmada; basınımızın da önemli katkı sağladığını burada özellikle belirtmek isterim. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Fuarların tüm sektörlerin gelişime katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçektir.” ifadesinde bulundu.

Başkan Nursaçan konuşmasında; “Yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek, kendimizi geliştirmek, ileriye dönük çalışmalar için bir öngörüye sahip olmak anlamında fuarlar; Üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprüdür" diyerek şunları söyledi:

"Günümüzde sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, satış yapabilmek için yeterli değildir. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir organizasyonla katılımcılarla iletişim kurabilmek te önemlidir.

Fuarlar, serbest ticaretin dünyamıza kazandırdığı, en önemli pazarlama ve tanıtım ortamlarından biridir. Fuarların önemi, sayılamayacak kadar fazladır.

Hepinizin Bildiği Üzere; sanayicilerimizden gelen yoğun talep üzerine Fuar projesine karar verdik. 15. Genel Kurulumuzdan aldığımız onayla, 2017 Nisan ayı başında temelini attık.

Allah’a Hamdolsun 22 ayda tamamladık. Fuarın, 1. etabı olan 18 bin m2’lik kısmı bir kaç gün sonra hizmete girecektir.İkinci etap 12 bin metrekarenin ise, temeli atılmış olup, 2020 yılında tamamlanmasıyla 30 bin metrekareye ulaşmış olunacaktır.

Tüm etaplarının tamamlanmasıyla toplamda 60 bin metrekarelik kapalı alanıyla, şehrimizin ve sanayicimizin hizmetinde olacaktır.

İşletilmesi konusunda sektörün lideri konumda TÜYAP ile anlaşma sağlanmıştır.

Şehrimiz ticareti bu sayede büyük bir canlılık kazanacaktır. Yılda yaklaşık olarak 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacaktır.

7-10 Mart tarihleri arasında“14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı” nın hep birlikte açılışını yapacağız, inşallah. Fuara yaklaşık 1900 yerli ve yabancı marka katılacaktır.

Gördüğünüz üzere; hem konuşuyoruz, hem de projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Zira, kaybedecek zamanımız yoktur. Allah bütün bu hayırlı hizmetlerin devamını nasip etsin.

Kayseri OSB tarafından planlanan Fuar ve Kongre Merkezi yatırımı, OSB’nin sanayicilere destek ve hizmet misyonuna uygun nitelikte hizmet sunacaktır. Bu önemli, büyük ve örnek projenin, sanayicimiz, ilimiz ve ülkemiz için hayır - uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.

Bu münasebetle; fuarın çevre düzenlemesine katkıda bulunan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik Bey’e ve Belediyenin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Katkı ve destekleri her türlü takdirin üzerindedir.

Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için iş dünyamıza her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu vesile ile; 7 Mart Perşembe günü açılışı yapılacak olan 14. Kayseri Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Huzurunuzda bu organizasyonda emeği geçen Atlas Fuarcılık yetkilisi Sayın Fevzi Atasagun Bey’e, İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Mustafa Şahin Bey’e, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Sayın Abdulkadir Güneş Bey’e ve organizasyonda emeği geçen herkese başarılar diliyorum. “

Atlas Fuarcılık yetkilisi Fevzi Atasagun ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise;günümüzde fuar organizasyonlarının önemi ve bu fuara ait detaylar hakkında bilgiler verdi. Söz konusu fuara ülke çapında bilinen markaların katılacağı, 350 bin ila 400 bin arasında ziyaretçinin geleceği, diğer vilayetlerde de benzeri fuarların düzenlendiği, ancak Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek bu fuarın farklı bir ses getireceği “ ifade edildi.