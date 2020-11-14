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Korona Virüs 14 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

14 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 92 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 11 bin 418'e yükseldi. Hasta sayısı ise 3 bin 116 artarak 411 bin 55'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:20:00 -
14 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre 3 bin 116 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 92 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 148'e, toplam vaka sayısı ise 411 bin 55'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 298 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974, ağır hasta sayısı 3 bin 423, hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

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