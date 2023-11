14 Kasım 1863: Râşid Mehmed Rüstem Efendinin (Mutasavvıf) vefatı

Sivas’ta doğan Râşid’in doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Râşid Mehmed Rüstem Efendi’dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin halifelerinden Abdulfettâh Efendi’den el alarak Nakşıbendî tarikatına girdi. 1863 senesinde Sivas’ta vefat etti ve orada defnedildi.



Râşid’in üç eseri bilinmektedir.



1. Esmâ-i Hüsnâ Şerhi: 1241/1825 yılında yazdığı bu eser Arapçadır ve yazma hâlindedir. Osmanlı Müellifleri’ne göre bu eserde her ism-i şerîfin şerhinin sonunda “hatt-ı ârif” ifadesiyle ârifâne sözler yer almaktadır.



2. Kitâb-ı Silsile-nâme: 1280/1863 senesinde taşbaskı olarak 79 sayfa hâlinde İstanbul’da yayınlanmıştır. Bir tarikatlar silsilesi olan bu eserde Peygamber ve dört halife övgüsünden sonra Ebûbekir ve Ali’den çıkan iki büyük kolla bütün tarikatları en ufak ayrıntısına varana kadar göstermiştir. Bu arada kâmil mürşidlerin doğum ve ölüm tarihleri de gösterilmiş, her tarikatın kurucusu halifeleriyle birlikte belirtilmiştir.



3. Salavât-ı Bedriye: Bedir savaşında bulunanların isimlerine ait bir risaledir. Bu risalede Bedir savaşında bulunanların ki bunlara Bedriyyûn denmektedir, sayısının 313 değil 415 olduğunu belirtmektedir.



Ayrıca belirttiği bu 415 ismin her birinin başına bir salavât-ı şerîfe sonuna da bir dua eklemiştir. Eser yazma hâlindedir. Râşid’in yirmiden fazla risalesi olduğu söylenmektedir