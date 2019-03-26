14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik 14 ilde 15’i muvazzaf asker, 2’si KHK ihracı toplam 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına Muğla Merkezli 14 il’de eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyon Ardışık arama yöntemiyle ankesörlü/kontörlü telefonlardan örgütsel iletişime geçtiği tespit edilen 17 şüpheli hakkında dosya savcısı tarafından arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenen adreslerine sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlığına bağlı şüphelilerin ikametlerindeki aramaların devam ektiği, yakalanan şüphelilerin tamamının Muğla’ya getirileceği öğrenildi.

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