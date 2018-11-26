0553 313 94 23

14 ilde FETÖ operasyonu!

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3 tutuklanırken 9 kişi serbest bırakıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:55
14 ilde FETÖ operasyonu!

Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda adliyeye sevk edilen meslekten ihraç 1 yarbay, 1 binbaşı ve 1 muazzaf astsubay tutuklanırken, 9 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli geçen Çarşamba sabahı toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 19 asker gözaltına alındı.

Cuma günü 1 kişi tutklanmıştı

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 asker, Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 6 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1'i meslekten ihraç kurmay yarbay, 1'i yine meslekten ihraç binbaşı ile 1’i askeri okul öğrencisi, 1’i muvazzaf üsteğmen ve 8'i muvazzaf astsubay toplam 12 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

9 kişi serbest

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yarbay A.G., Binbaşı E.Ç. ve Astsubay B.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1'i askeri okul öğrencisi, 1’i muvazzaf üsteğmen ve 7'si muvazzaf astsubay toplam 9 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:55
  1. Şırnak
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Kars
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Erzurum
  9. Edirne
  10. Diyarbakır
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Amasya
  14. FETÖ
  15. Samsun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Mogadişu'daki terör saldırısına kınama
    1. Türkiye'den Mogadişu'daki terör..
    2. Bulgaristan'daki Dinler Kanunu..
    3. Gaziantep'te trafik kazası : 6 yaralı
    4. Beylikdüzü AK Parti belediye başkan..
    5. Beşiktaşlı Lens'e sürpriz doğum günü..
    6. FETÖ'den gözaltına alınan vali..
    7. Babasının Suriye'ye kaçırdığı çocuk..
    8. 14 ilde FETÖ operasyonu!
    9. Tost makinesi temizliği nasıl yapılır?
    10. Osmanlıspor kalecisi Ahmet Eyüp..
    11. Trabzonspor borsada yatırımcısını..
    12. Sararmış bardakların temizliği nasıl..
    13. Türkiye Mogadişu'daki terör..
    14. GÜNCELLEME - Kara Kuvvetleri..
    15. Sarılınca vücudun verdiği tepkiler..
    16. Siyah nokta niçin oluşur?
    17. Almanya'yı ayağa kaldıran olay!..
    18. Microsoft, Apple'a nal toplattı! İşte..
    19. Ev yapımı doğal öksürük kürü
    20. Aziz Ekinci Küçük kimdir?
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti