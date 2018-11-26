14 ilde FETÖ operasyonu!

Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda adliyeye sevk edilen meslekten ihraç 1 yarbay, 1 binbaşı ve 1 muazzaf astsubay tutuklanırken, 9 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli geçen Çarşamba sabahı toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 19 asker gözaltına alındı.

Cuma günü 1 kişi tutklanmıştı

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 asker, Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 6 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1'i meslekten ihraç kurmay yarbay, 1'i yine meslekten ihraç binbaşı ile 1’i askeri okul öğrencisi, 1’i muvazzaf üsteğmen ve 8'i muvazzaf astsubay toplam 12 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

9 kişi serbest

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yarbay A.G., Binbaşı E.Ç. ve Astsubay B.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1'i askeri okul öğrencisi, 1’i muvazzaf üsteğmen ve 7'si muvazzaf astsubay toplam 9 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.