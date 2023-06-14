14 Haziran 1992: Avukat Bekir Berk'in vefatı

Avukat Bekir Berk, 1926 yılında Ordu’nun Uzunhisar nahiyesinin Delikkaya köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi İstanbul’da bitirdi. 1945-46 öğrenim yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite öğrenimine başladı.







Komünistlere karşı verdiği mücadeleler neticesinde, kısa zamanda milliyetçi üniversite öğrencilerinin lideri ve sözcüsü konumuna geldi. MTTB idare heyetine seçildi. Türk Kültür Ocağı, Milliyetçiler Derneği, Türkiye Milliyetçiler Federasyonu başkanlıklarında bulundu. Bir grup arkadaşıyla beraber Komünizme Karşı Mücadele dergisini çıkardı. Çok çeşitli yerlerde komünizm aleyhinde toplantılar düzenledi. Gazete ve dergilere yazılar yazdı. Komünizm aleyhinde yaptığı çalışmalardan rahatsız olan Moskova’dan Türkçe yayın yapan komünist “Bizim Radyo” onu tehdit eden programlar yaptı.







Üniversiteyi bitirmesinin hemen arkasından stajını yapıp, 15 Nisan 1952’de İstanbul barosuna girerek avukatlığa başladı. Bekir Berk 1950’li yılların sonlarına doğru hayatının akışına yön verecek bir dava ile karşılaştı ve Nur Talebelerinin müdafaalarını üstlendi. Said Nursi ile tanıştı. Said Nursi’nin hem talebesi, hem de avukatı oldu. Bekir Berk, bu görevi büyük gayretlerle yerine getirdi. 1958’den 1972’ye kadarki en buhranlı dönemlerde girdiği mahkemelerden bini aşkın beraat kararı aldı. Bu arada 1960 yılında Behçet Kemal Çağlar’ın yerine Türk-Pakistan Kültür Cemiyeti başkanlığına seçildi. 27 Mayıs ihtilâlinden sonra Yassıada Mahkemelerine katılarak bir grup DP milletvekilinin müdafaasını yaptı.







Meşhur İzmir Davasından sonra 8 Aralık 1973 tarihinde avukatlığı bırakıp hacca gitti. 1974 yılı Eylül ayında Cidde Radyosunun Türkçe yayınlar bölümünde çalışmaya başladı. Spiker ve yapımcı olarak görev yaptı. 1989 yılında yaş haddinden emekli oldu. Aynı yıl yakalandığı kanser hastalığının tedavisi için Londra’ya gitti. Tedaviden sonra Türkiye’ye döndü.



Mazlumların Avukatı Bekir Berk, 14 Haziran 1992 hayata gözlerini yummuştur. Mezarı Eyüp Sultan kabristanlığındadır.